La cuarta Cumbre Empresarial de Concanaco Servytur, que se realiza en Tijuana, bajo la presidencia de Octavio de la Torre de Stéffano, coloca sobre la mesa asuntos que preocupan al comercio organizado, como la revisión del T-MEC, la atracción de inversiones, el crecimiento de los negocios familiares, la seguridad empresarial, la extorsión y las condiciones de competitividad para las pequeñas y medianas empresas. De la Torre llegó a la presidencia en 2024 y extrañamente obtuvo respaldo para continuar en los ejercicios posteriores, incluido 2026.

El encuentro reúne a representantes de más de mil liderazgos empresariales, autoridades y organismos financieros, en una Confederación que agrupa a 258 cámaras y dice representar a más de 5.2 millones de negocios.

Sin embargo, más allá de los foros y las actividades, la gestión de De la Torre sigue cargando con cuestionamientos que han fracturado la relación con otras organizaciones de la iniciativa privada. Pero su tercer periodo, que comenzó formalmente en marzo, ya corresponde a su último año de gestión, por lo que también el encuentro servirá para saber si hay quien desea darle continuidad a su proyecto o ya se sacuden una de las más penosas etapas de los organismos empresariales de nuestro país. La trayectoria del que se va no ha estado exenta de controversias: en abril de 2025 el Consejo Coordinador Empresarial suspendió su participación en la Comisión Ejecutiva, luego de diferencias por su respaldo a la reforma del Infonavit y señalamientos sobre el incumplimiento de acuerdos y estatutos; desde entonces, la relación entre ambas cúpulas atravesó una ruptura institucional.

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A ello se sumaron críticas de dirigentes de cámaras locales que cuestionaron su estilo de conducción y una cercanía con el Gobierno federal que sus detractores consideraron excesiva, particularmente por su disposición a respaldar reformas impulsadas desde Palacio Nacional, mientras otros representantes empresariales reclamaban una postura más independiente y de contrapeso. De la Torre defendió su interlocución con las autoridades como una vía para conseguir resultados para el comercio, los servicios y el turismo, pero el costo de esas diferencias ha sido la división de la representación empresarial. Ahora, con un tercer periodo en marcha y la sucesión prevista al concluir su mandato, la discusión ya no debería limitarse a la permanencia de un dirigente, sino a la necesidad de una renovación que devuelva cohesión, autonomía y credibilidad a una Confederación cuya historia también ha estado marcada por disputas internas y cuestionamientos sobre la representatividad de sus dirigencias.

La cumbre ofrece una buena oportunidad para saber quién deberá tomar las riendas y bajo qué condiciones se reconstruirá la relación con el resto del sector privado porque hoy Octavio de la Torre es de esos personajes de los que menos importan ya saber, porque incluso es el incómodo del sector empresarial, no hay quien desee tomarse una foto con este penoso personaje que pasará a la historia como sus antecesores que solo vieron por sus intereses y se encubrieron en un manto de impunidad.

Futuro del plástico. Con una labor centrada en promover la producción sustentable, la economía circular, el consumo responsable, una gestión eficiente de residuos y el uso de energías renovables, además de impulsar la colaboración con instituciones de gobierno y academia para favorecer el crecimiento sostenible del sector, la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside Benjamín del Arco, representa a toda la cadena industrial del plástico desde 1961. Por cierto, especialistas y representantes de distintos sectores se congregarán en el quinto Congreso de Transformadores del organismo el próximo 25 de noviembre. Al encuentro también se suman empresas como BYK Additives, Nexeo Plastics, Grupo Quimisor, M Holland, CPKC de México, Charlotte Chemical Inc, POLNAC, Codiqindsa y Omnigreen. Aquí, uno de los actores será Germán Ruiz, director general de Fomento y Desempeño Urbano Ambiental Sostenible de la Semarnat.

Voz en off. Helados Holanda mantiene su posicionamiento en el mercado mexicano al obtener por segundo año consecutivo el distintivo Marcas de Confianza 2026 de Reader’s Digest Selecciones, un reconocimiento que también pone de relieve el valor comercial de sus marcas en una categoría de consumo masivo. A través de un portafolio que incluye Magnum, Cornetto, Mordisko y Solero, The Magnum Ice Cream Company cubre distintos segmentos de precio, preferencias y ocasiones de consumo, una estrategia de diversificación que acompaña su escala de operación en el país, donde seis de cada diez helados consumidos pertenecen a su portafolio. La dimensión de esa participación coloca al grupo como uno de los actores centrales de la industria y le da una ventaja competitiva en distribución, presencia de marca y alcance de mercado…