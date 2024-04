Etiquetado Asunto Pendiente

Sobre el etiquetado frontal para alimentos y bebidas, está aún pendiente de resolverse el amparo en revisión 465/2022, a cargo de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, el cual será discutido el próximo lunes 22 de abril en el Pleno de la SCJN.

La Corte determinará si el nuevo sistema de etiquetado frontal de advertencia, implementado con motivo de las reformas a la Ley General de Salud, así como de la Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1 2010, resulta o no constitucional. En casos similares resueltos por los ministros en días pasados, se ha negado el amparo a empresas, al quedar demostrado que el etiquetado hace efectivo el derecho a la salud de la población, en términos del artículo 4° Constitucional, en tanto que permite la toma de decisiones alimenticias más adecuadas. Así que, a estar atentos.

Hace unos días la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reconoció y respaldó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de validar el etiquetado frontal para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Esta medida tiene como objetivo informar al consumidor sobre los productos que exceden los límites máximos de contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio y otros nutrimentos críticos e ingredientes. La SCJN determinó que el etiquetado frontal cumple un fin constitucionalmente válido al desincentivar el consumo de ciertos alimentos para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles y proteger el derecho a la alimentación nutritiva y a la salud de la población. Además, aseguró que esta medida no viola los principios de igualdad, no discriminación y equidad.

La normativa establece que los productos deben incluir cinco sellos de advertencia en forma de octágono que indican cuando un producto contiene exceso de nutrimentos e ingredientes críticos, así como dos leyendas precautorias sobre contenido de cafeína y edulcorantes. Los productos pequeños presentan “minisellos” que indican el número de ingredientes críticos que contienen. El consumo excesivo de sodio, azúcares y grasas saturadas o trans, común en productos ultraprocesados, está vinculado con enfermedades como sobrepeso, obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Cofepris respalda estas medidas que permiten a la población tomar decisiones más informadas y mantiene acciones de vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normativa. Interesante asunto se viene en el máximo tribunal del país.

Transporte turismo. El transporte de personal juega un papel crucial en el éxito del turismo en México, especialmente cuando se trata de conectar a los trabajadores desde los centros urbanos con las zonas hoteleras, que cada vez se ubican más alejados y en lugares remotos. En este contexto, LiPU, de Traxión, se presenta como un actor clave, al asegurar movilidad eficiente y segura de personas esenciales para mantener el turismo mexicano a flote. Con miras al futuro, es imperativo que tanto el Gobierno como la iniciativa privada continúen las labores conjuntas para potenciar el turismo como un motor de desarrollo económico y social. La edición 48 del Tianguis Turístico es un recordatorio vibrante de la riqueza cultural y natural de México, y de la capacidad del país para hospedar eventos de talla internacional, al marcar un camino prometedor para el turismo mexicano en el escenario mundial.

Regulación a Megacable. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha establecido una regulación especial para Megacable Holdings, considerándola un agente económico con poder sustancial de mercado en el sector de las telecomunicaciones. A partir de esta semana, Megacable está obligada a conformar una oferta de referencia para que otras empresas puedan acceder a su red y revender servicios de video, voz y datos en nueve localidades de cinco estados de la República. Esta medida no es otra más que buscar fomentar la competencia en el sector, ya que el IFT considera que Megacable tiene la capacidad de desplegar tácticas comerciales que dificultan las oportunidades de crecimiento de sus competidores en estas localidades.

Voz en off. La Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside Aldimir Torres, quiere impulsar el reciclaje de residuos plásticos y convertirlos en nuevos productos. Al respecto, hace unos días organizó con apoyo de Nestlé, DART, Distribuidora Don Ramis, Carvajal Empaques, ALPLA, Huhtamaki, Recicla Unicel y Chinet Crystal, la segunda edición del “Eco Cambalache” donde se concientizó sobre el valor e importancia que tienen los plásticos en la vida diaria y es que este material está presente en más del 80% de los sectores productivos…