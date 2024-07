El factor Sonora

Y era al gobernador de Sonora, nos comentan, al que le urgía decir que de su estado no despegó la aeronave en la que fue detenido en Estados Unidos Ismael El Mayo Zambada. “En materia de investigación se trabaja con hipótesis y las hipótesis originales se han ido despejando y queda cada día más clara la información. Partiendo de la información que han dado autoridades americanas se puede concluir que la aeronave no despegó de Hermosillo”, ha señalado Alfonso Durazo con aparente alivio. Ello, a pesar de que el Gobierno federal no ha retirado la versión original que difundió del tema, en espera de que siga apareciendo información que clarifique las condiciones en las que el capo del Cártel de Sinaloa cayó en manos de EU. “La recomendación de mi parte sería esperar a que la autoridad federal nos comparta información concluyente y fidedigna”, refirió también Durazo. En el caso, sin embargo, por la falta de datos, nos comentan, aún no se puede descartar tampoco el factor Sonora. Pendientes.

Elección fuera de estándares de integridad

Y fue el reconocido Centro Carter, que realizó labores de observación en la elección de Venezuela, el que ayer estableció que esta última no se adecuó a los estándares internacionales de integridad electoral, por lo que no puede ser considerada democrática. “El proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. A lo largo del proceso electoral, las autoridades del CNE mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición”. Además ha cuestionado, al igual que varios países que han optado por no guardar silencio, que la falta de resultados públicos y transparentes —presentados mesa por mesa— constituye una grave violación de principios electorales. Ahí el dato.

Las preguntas de Taddei

Con la novedad de que en el INE tienen tantas dudas sobre cómo sería la elección de jueces, ministros y magistrados, como el que más. “¿Vamos a tener funcionarios electorales?, ¿cuántos vamos a tener por casilla?, ¿vamos a instalar el mismo número de casillas de un proceso electoral como el que acabamos de vivir?, ¿en qué nos podemos basar para definir cuántas casillas vamos a instalar en el territorio?, ¿vamos a irnos por un proceso exactamente igual al que recientemente vivimos o vamos a definir otro tipo de mecanismo?, ¿vamos por el uso de nuevas tecnologías para reducir tiempos o nos vamos a quedar en la parte en la que en este momento nos encontramos?”, planteó ayer la consejera presidenta Guadalupe Taddei, entre muchísimas otras, ante diputados en el séptimo foro sobre la reforma al Poder Judicial. Claramente ha planteado que el instituto puede hacer el trabajo, pues hacer elecciones es su expertise, el tema es que haya claridad sobre las dimensiones de lo que se quiere y, por supuesto, que lo se quiera se pague.

La medalla de Prisca

El nombre de Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz quedó grabado para siempre junto al de las glorias olímpicas de México. Y será muy difícil, nos comentan, que en mucho tiempo alguien pueda superarla, porque el judo no es una disciplina que esté mucho en la mira de las instituciones ni del dinero de nuestro país. Y como el judo, nos hacen ver, pasa igual con innumerables deportes cuyos exponentes dan medallas y regalan emociones a México, pero sus historias de éxito no son resultado de los esfuerzos de una nación, sino del de ellos mismos y el de sus familias. “Estas medallas son de ellos, las disfrutamos como mexicanos, pero ellos son los responsables de ganarlas y sus familias”, dijo ayer Mari Jose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, que sabe del tema. Así que felicidades a Prisca y a su familia, que la acompañan en París.

La electoral, en otro momento

Así que de que la maratón de dictaminaciones que la mayoría de la 4T tiene previsto efectuar en San Lázaro, para que la siguiente legislatura en la que Morena tiene previsto tener mayoría absoluta pueda aprobarlas, hay que irle quitando algunos kilómetros. Y es que resulta que una de las iniciativas que se tenía previsto dictaminar, que era la político electoral, ya no será avalada, ha informado el coordinador del guinda, Ignacio Mier. Con ello, la reforma que tenía previsto cambiarle el nombre al Instituto Nacional Electoral para denominarse Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, reducir el financiamiento público de los partidos políticos y desaparecer las plurinominales tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado ya no será sometida a trámite. Ha dicho también que no hay prisa sobre la reforma que desaparece a los autónomos, aunque habrá que ver qué ocurre con ésa, porque la intención sería aprobar “la mayor cantidad de dictámenes”. Pendientes.

El malestar

Y fue el ministro Juan Luis González Alcántara quien planteó ayer algunas consideraciones sobre lo que a su juicio detonó el proceso de reforma al Poder Judicial. “El malestar fue creado por una resolución de la Corte y por eso todo está dirigido a cambiar y modificar la estructura de la Corte, no podemos simular que no molestó una resolución que se apegó a la norma constitucional en el caso de la Guardia Nacional. Ésta es la consecuencia del malestar de quien tiene el ejercicio del poder que deberíamos de reflexionar si nos conviene cambiar, todo porque se emitió una resolución apegada a la Constitución, no hay de otra, ésa es la razón, el malestar que existe en algunos sectores de que porque la Corte es muy conservadora”, señaló en la Cámara de Diputados el ministro, quien, por cierto, fue propuesto para integrarse al pleno de la Corte en el actual sexenio.