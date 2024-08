Las reminiscencias del PRIMor

A más de uno hizo alzar la ceja, nos comentan, la forma en que el PRI ha comenzado a hacer notar su nueva versión y visión política en decisiones de relevancia nacional. Y es que resulta que ayer, durante la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, mientras el PAN se mantuvo en una postura crítica a las reformas presidenciales que la 4T impulsa, al tricolor se le observó con una guardia más baja e incluso, a ojos de algunos, hasta condescendiente con la bancada guinda. Ello ocurrió, por ejemplo, al respaldar la recuperación del tendido ferroviario. Allí, nos comentan, el coordinador Rubén Moreira aprovechó para recordar que en las últimas decisiones tomadas por el partido se dijo adiós al neoliberalismo. Y para no dejar de enfatizar lo anterior la participación de su compañera de bancada, Cynthia López Castro, que dijo que ser de oposición “no implica que digamos no a todo”. Ahí el dato.

Cese inmediato

Y más tardó Cristina Niño de Rivera en grabar un video al volante de su coche y en subirlo a las redes para informar, muy alegre, que “huyó” del trabajo que en ser cesada como directora de Gobierno en Querétaro. “Oigan, hoy huí de la oficina, porque ya saben, es el último día para refrendar. Entonces todos de repente: ‘es que se me olvidó, y es que el tiempo…’”, se le ve decir en el video, en el que luego agrega: “Pero me da mil risa, porque hay mucha gente que no sabe que yo soy directora de Gobierno y me ven chiquita. El punto es que, literal, no saben cuánta gente pasó enfrente de mí (pidiendo cita) y yo ahí al ladito, pero obvio nunca se imaginan una mujer joven”. El video lo que provocó, nos comentan, fueron dudas de si la vocación de Cristina es la de ser servidora pública, porque más bien exhibió un desapego hacia las necesidades de los ciudadanos. Por eso el cese fulminante, nos hacen ver, que ya no dio “mil risa”.

El coscorrón de Mari Jose a Ana

Y a la que hay que decirle aquello de “no me ayudes, compadre”, nos comentan, es a la directora de la Conade, Ana Guevara, quien acaba de declarar que, por las participaciones que no se tradujeron en medallas en deportes como gimnasia, clavados y surf, “ya tenemos menos cuatro hasta este momento”. Y es que sus dichos no han sido bien recibidos, pues con ella al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte lo que ha habido es un retiro de apoyos a atletas. Por eso se entiende e incluso se celebra, nos cuentan, la réplica que ha dado a esas declaraciones la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá. “Gracias a ellos, a deportistas como Alan (surf), como Alexa (gimnasia), el país se ve afuera de otra manera, se ve un México campeón, un país triunfador. Con todo respeto tú no perdiste nada cuando tú no lo construiste”, ha dicho Mari Jose.

Cuestionan a Zaldívar

Y fue el diputado panista Jorge Triana el que cuestionó al exministro Arturo Zaldívar, quien en el próximo Gobierno tendrá el cargo de coordinador de Política y Gobierno. Y es que resulta que durante la dictaminación de la iniciativa de reforma para que nadie gane más que el Presidente, el legislador acusó que “el exministro Zaldívar gana en este momento 192 mil pesos mensuales por hacer absolutamente nada”. Y agregó: “Por eso hay que agarrar parejo, no nada más a los que nos gustan y a los que no”. Nos dicen que el tema de la pensión de Zaldívar mientras no se componga estará en los debates por venir, que no son pocos. Seguramente el exministro replicará y tendrá elementos para responder como buen abogado que es. Pendientes.

Bromas involuntarias por la alerta

Vaya susto que se llevaron habitantes de varias ciudades por la activación en falso de la alerta sísmica. Y es que no son pocos los que asocian el sonido de la alarma con momentos complejos que se han dado en años pasados. Así, en medio de versiones y confusiones y muchos minutos después de haberse activado, tuvo que salir el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico a decir que se encendió por error, debido a la preparación para el simulacro de septiembre próximo. Con molestia, diversas autoridades confirmaron la falla. Bueno, incluso hubo gobernadores que informaron que sí se había sentido un temblor o que hasta epicentros se aventuraron a plantear. Varios recordaron la canción aquella que dice con el apagón qué cosas suceden, sólo que ahora fue con la dichosa alerta. Uf.

Contra Maduro desde México

Y nos piden estar pendientes de las movilizaciones que tendrán lugar en varias ciudades del país por el tema de las elecciones en Venezuela. Y es que la falta de transparencia en los resultados sigue avivando acusaciones de fraude por parte de la oposición venezolana. Este sábado, afines al grupo que encabezan Edmundo González y María Corina Machado realizarán protestas contra el régimen de Nicolás Maduro que busca perpetuarse en el poder y ha comenzado una oleada represora contra quienes acusan fraude. En consonancia con esas acciones, nos comentan, en nuestro país, por lo pronto, se realizarían movilizaciones en ciudades como Culiacán, Guadalajara, Querétaro, Mérida, Monterrey, Guanajuato, Tijuana y la Ciudad de México, donde hay presencia de comunidades venezolanas.