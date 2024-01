Los Gobiernos de Alianzas tienen Futuro

No obstante las numerosas y severas críticas que ha recibido por su acuerdo con el PAN para dividir cargos públicos y otras posiciones como parte de su alianza para vencer en las elecciones de gobernador de Coahuila —el único estado donde conserva el poder— la dirigencia nacional del PRI aprobó participar en gobiernos de coalición a partir de eventuales victorias en los venideros comicios del 2 de junio.

La autorización proviene del Consejo Político Nacional (CPN), el órgano colegiado del partido que es la máxima autoridad, luego de la Asamblea Nacional.

Como ocurrió en Coahuila para las elecciones de 2021, no se dieron a conocer detalles para integrar esos gobiernos de coalición, pues se presume que deberán de ser convenios casuísticos, conforme a las especiales condiciones de cada entidad federativa, además de uno general para el caso de la Presidencia de la República.

+++

El dinero que pretende conseguir Andrés Manuel López Obrador para sus campañas, son de los trabajadores y lo quiere realizar a través de una reforma al sistema de pensiones, pero se da en un año electoral y como el mandatario necesita las dos terceras partes del Congreso para aprobarla, esto no es más que una insistencia en el último tramo de su gobierno, por politizar el tema en este importante año electoral, amén de que los más de 5 billones de pesos que tiene el sistema de pensiones, sin duda son una tentación para esta errada y llamada cuarta T.

Dicha propuesta, es otra de las ocurrencias de López Obrador, en el más amplio sentido de la palabra, con todo y que en su gustada conferencia matutina, repitiera una y otra vez que Lo que quiero es que, quien administre, puede ser la Afore o puede ser directamente el Gobierno, es que el que se jubile reciba una pensión digna, lo mismo que recibe al jubilarse, porque eso con las leyes actuales no se logra".

Lo que propone es apenas un esbozo y no es de esperarse que aclare las muchas dudas que han surgido entre los especialistas como por ejemplo, qué ocurrirá con ese alrededor de 55 por ciento de la población que no tiene ni seguridad social, ni acceso a pensionarse, como tampoco quién va a poner los recursos para que la gente se jubile con una pensión digna.

El tema está a discusión, aunque para lograr su aprobación se requiere un a reforma constitucional y panistas y priistas, anunciaron de inmediato que la rechazan en primera instancia. No pasará.

+++

solito se echó encima el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, va escalando y pone en evidencia que en el partido albiceleste, no todos están de acuerdo con su actuar. Luego de que el dirigente albiceleste le respondiera al presidente a la voz de que el mafioso es el jefe del Ejecutivo, cuestión que no es del todo errada, el senador panista Damián Zepeda convocó a Cortés: Sin ánimo de dañar, el partido tiene que ser claro en su deslinde. Lo que corresponde ahorita es aceptar el error y disculparse y dejar claro que el PAN no representa eso y que eso no es lo que estamos impulsando”.

+++

El panorama en la Ciudad de México para Morena está muy complicado, los opositores llevan ventaja en todo el terreno y eso constituye un grave problema para que el partido del Presidente pueda perder ese principal bastión del país.

Gobiernan 9 de las 16 alcaldías y en tres que perdieron el margen fue mínimo porque no hubo total alianzas.

Esos resultados del 2021, puede adelantar que hoy están marcando las preferencias entre los candidatos del PAN, PRI y PRD, Santiago Taboada y de Morena y aliados, Clara Brugada.

Ese año se celebraron las elecciones intermedias para la renovación de la Cámara de Diputados, se disputaron 300 Distritos y la oposición le ganó, a Morena 50 diputaciones que permitió perdieran la mayoría calificada de dos tercios d los 500 que la integran.

+++

A cinco años de gobierno, y a sólo nueve meses de terminar su mandato, el único recurso del político tabasqueño para justificar su incumplimiento en esta materia consiste en culpar de la lamentable situación a los gobiernos anteriores, a los que califica de “conservadores” y “neoliberales”, cavándose particularmente con el mandato del panista Felipe Calderón Hinojosa y del que fuera su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien resulta una víctima propiciatoria por estar preso en los Estados Unidos, pues el gobierno mexicano no fue capaz de consignarlo ante un juez penal.

Otro recurso del líder y guía de la llamada Cuarta Transformación consiste en negar la evidencia. Por ejemplo, ha repetido hasta el cansancio que no hay masacres en México, cuando más admite que se trata de enfrentamientos entre bandas rivales por el control del territorio, como si eso fuera justificante para cientos o tal vez miles de muertes que han hecho del actual sexenio el más violento en la historia reciente de nuestro país.

Aquí es donde entra el tercer pretexto del político de Macuspana para intentar reducir su responsabilidad: negar las cifras de los organismos especializados. De manera destacada se puede mencionar el caso del registro de desaparecidos, que también es el más elevado en la historia reciente.

Para justificar que su (casi) sexenio no registra la mayor cantidad de desaparecidos no le importó invalidar el trabajo de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, dentro de la Secretaría de Gobernación, Karla Quintana, una reconocida especialista en la materia que optó por renunciar al cargo antes que “ajustar” las cifras.