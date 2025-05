Busca dormir mejor con ayuda de la tecnología

En un mundo hiperconectado, donde los dispositivos tecnológicos acompañan cada aspecto de nuestra rutina diaria, incluso las horas de sueño están siendo transformadas por la tecnología. Atrás quedaron los simples despertadores o las recomendaciones de tomar un té antes de dormir. Hoy, el descanso nocturno está siendo optimizado por gadgets diseñados para estudiar nuestras fases de sueño, controlar el ambiente del dormitorio y entrenar al cerebro para alcanzar un sueño más profundo y reparador.

Y es que ya no se trata sólo de una tendencia: dormir mejor se ha convertido en una prioridad a nível global. Según la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos 47% de los adultos que presentan poca satisfacción del sueño experimenta un buen nivel de bienestar en su vida diaria. Es ahí donde entra la tecnología, con herramientas que prometen devolvernos el descanso perdido.

El Dato: Los Ozlo Sleepbuds te dan hasta 10 horas de reproducción con tan sólo una carga, detectando cuando duermes cambiando tu audio por sonidos que enmascaran el ruido.

Uno de los dispositivos más avanzados en el campo del descanso es el Eight Sleep Pod 5, presentado en mayo del 2025. Esta cama inteligente compuesta de tres elementos clave no sólo regula automáticamente la temperatura según las fases del sueño, sino que incorpora sensores biométricos que monitorean la frecuencia cardiaca, la respiración y los movimientos del cuerpo durante la noche. Si detecta ronquidos, puede elevar ligeramente el cabezal para despejar las vías respiratorias.

El sistema completo de este dispositivo también incluye una manta inteligente que puede enfriar o calentar zonas específicas del colchón. Además, su nuevo sistema de audio envolvente crea paisajes sonoros inmersivos (ruido blanco, olas, bosques) sincronizados con el ritmo circadiano del usuario.

Pero no es el único gadget que ha sido creado con el fin de ayudarnos a descansar de mejor forma, por ejemplo, los Ozlo Sleepbuds son unos audífonos diseñados para cancelar ruidos molestos y reproducir sonidos que favorezcan a la relajación.

El Tip: Expertos recomiendan complementar cualquiera de estos dispositivos con una rutina saludable a lo largo del día a día.

Los Ozlo Sleepbuds están diseñados para ser cómodos, con cuatro puntas de silicona suave que logran una mejor adaptación al oído siendo cómodos inclusive para las personas que duermen de lado.

En una línea similar, los For Me Buds van un paso más allá, pues pueden leer ondas cerebrales en tiempo real y adaptar la frecuencia sonora para inducir estados de somnolencia más rápido, lo que ayuda a mejorar la calidad de su sueño.

El Galaxy Ring de Samsung es otra innovación que muchos han sumado al análisis de su descanso, este anillo inteligente monitoriza métricas como frecuencia cardiaca, ciclos REM e inclusive gracias a la temperatura corporal sigue el ciclo menstrual de las mujeres prediciendo su ventana fértil.

La información tomada por el anillo ayuda a que se te den recomendaciones personalizadas para poder ajustar tus ciclos de sueño y mejorar el descanso.

5,499 es el precio del Galaxy Ring en la tienda oficial, disponible en plata, negro y dorado

Para los más pequeños del hogar también existen opciones, como el Baby Hatch Rest, el cual combina múltiples funciones: luz nocturna, entrenador de sueño, reloj despertador, ruido blanco e incluso historias y música.

Pero no todo es luz tenue y aromaterapia. Un nuevo fenómeno llamado sleepmaxxing está despertando preocupación entre los expertos en salud mental. Se refiere a la obsesión por “optimizar” el sueño al punto de que el estrés por no lograrlo genera insomnio en muchos casos. Usuarios que revisan cada noche sus métricas, comparan resultados con amigos o los comparten en redes, siguen rutinas estrictas por lo que pueden entrar en un ciclo de ansiedad y frustración por no cumplir con el objetivo.

Diversos expertos visualizan que en un futuro cercano, los dispositivos de sueño integrarán sensores más avanzados capaces de detectar inclusive los niveles hormonales del cuerpo humano, estados emocionales y realizar ajustes en tiempo en aromaterapia, luz ambiental y posiciones de descanso.

También se espera una fusión aún mayor entre la Inteligencia Artificial generativa y los dispositivos para mejorar el sueño, lo que lograría que los usuarios crearan un mejor ambiente personalizado a través de un aprendizaje por parte de sus dispositivos de sus patrones diarios.