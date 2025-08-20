Samsung afina smartphones: la Serie Z llega más delgada y potente

El mercado de la tecnología móvil ha sido testigo de una transformación radical durante los últimos siete años. Desde que Samsung se aventuró en el terreno de los teléfonos plegables, la firma no ha dejado de experimentar, escuchar y perfeccionar. Ahora, con el lanzamiento de la séptima generación de la Serie Z, la compañía busca marcar un antes y un después en la experiencia del usuario.

En entrevista exclusiva para La Razón, René Castillo, Senior VP de Mobile Experience en Samsung, habló con entusiasmo sobre las innovaciones que traen los nuevos Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 y el Z Flip 7 Fan Edition, dispositivos que prometen mayor ligereza, resistencia y una integración más profunda con la inteligencia artificial.

El Dato: De acuerdo con Castillo, 99 por ciento de los usuarios que migran a un foldable ya no regresa a un teléfono de barra tradicional por la grata experiencia que se vive.

“A través de siete años hemos aprendido muchísimo sobre lo que el usuario quiere, solicita y necesita para su vida diaria y para el trabajo”, explicó Castillo.

DELGADOS, POTENTES Y PRÁCTICOS. Uno de los principales retos de la industria de los foldables siempre ha sido el balance entre diseño, rendimiento y durabilidad. Samsung asegura haberlo resuelto en esta nueva generación.

“Una de las cosas que los usuarios de Fold nos decían es, me encanta el Fold, me da una gran experiencia en multimedia, pero lo siento pesado, no lo puedo traer en un saco, no lo puedo traer en el pantalón y a la vez también la cámara quisiera que fuera más potente. Esas dos cosas las resolvimos en esta nueva generación. Ya que hemos hecho el teléfono plegable más delgado”, detalló el directivo.

El Z Fold 7 incorpora además un sensor de 200 megapixeles, equiparable al de la Serie S, lo que abre la puerta a una experiencia fotográfica.

En el caso del Z Flip 7, las pantallas externa e interna crecieron para facilitar la interacción sin necesidad de abrir el dispositivo. “El usuario puede interactuar, interactuar con muchas más aplicaciones con el teléfono sin necesidad de abrir, y puede interactuar y actuar en esas aplicaciones”, dijo.

La sorpresa fue el lanzamiento del Z Flip 7 Fan Edition, una versión más accesible en precio. “Es una versión para aquellos usuarios que por alguna razón no han querido migrar a los foldables”, destacó Ené Castillo.

¿DELGADO SIGNIFICA FRÁGIL? NO EN SAMSUNG. No en Samsung. El dilema delgado vs. resistente no es nuevo. Sin embargo, Castillo fue claro: “En el rendimiento no hemos sacrificado nada, la batería es muy poderosa”, explicó que cambió por completo el mecanismo de abrirse, y tras pruebas en laboratorios “estamos hablando más de 30 mil ocasiones que tú puedes abrir y cerrar el teléfono sin tener ningún problema”.

Con esto, Samsung busca romper el prejuicio de que un teléfono más fino es también más frágil.

Aunque esta séptima generación marca un punto de avance, Samsung no considera que el camino esté terminado. “No creo que lleguemos a una madurez [...] El usuario cada vez demanda más cosas. Por ejemplo, hoy el usuario nos dijo, quiero algo más delgado y resistente y lo resolvimos. Pero eso no quiere decir que a la próxima generación, el usuario quiera otra cosa”, afirmó Castillo.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PRÁCTICA, NO FUTURISTA. En un panorama en el que la Inteligencia Artificial (IA) se menciona en casi cada lanzamiento tecnológico, Samsung busca diferenciarse con aplicaciones tangibles y útiles.

“Nosotros somos pioneros en poner la Inteligencia Artificial en las manos de nuestros usuarios”, explicó Castillo.

La clave está en que la IA se integra con las aplicaciones nativas: fotos, notas, calendario. “El uso es inmediatamente que lo compren, no tiene que esperar ninguna actualización, no tiene que esperar un nuevo modelo”, añadió.

Con la Inteligencia Artificial llega también la preocupación por los datos personales. Samsung asegura que el tema está cubierto con Samsung Knox, su sistema de seguridad avalado por Google y de gran confianza.

“Damos la opción al usuario de que si quiere que sus datos de Inteligencia Artificial naveguen en la nube o si tienen 100% en el teléfono”, apuntó el directivo.

ECOSISTEMA QUE APUESTA POR LA SALUD. El lanzamiento de la Serie Z se acompañó de la llegada del Galaxy Watch 8, un dispositivo avanzado que tiene especificaciones sobre el cuidado de la salud.

“Nuestros relojes están encaminados a la prevención. Cuando pensamos en salud, a veces pensamos simplemente en la manera en cómo resolver algo que ya nos pasó, pero no, lo que nosotros queremos es prevenir”, señaló Castillo.

La relevancia es clara en un país como México, donde enfermedades como la diabetes y la obesidad son un problema nacional, por lo que, resaltó, trabajan de la mano de autoridades mexicanas como Cofepris, “Tratamos de resolver todo para que el usuario se sienta seguro, se sienta confiado”, puntualizó.

Incluso cuentan con funciones de seguridad, como alarmas contra caídas, que envían mensajes automáticos a contactos de emergencia.

MÉXICO: MÁS QUE UN MERCADO, UN SOCIO.Más allá de los productos, Samsung también ha apostado por México como centro de operaciones. “No somos sólo una comercializadora. Tenemos dos fábricas muy grandes en el país [...] no somos una simple comercializadora que importa o exporta, al contrario, creemos en el país, creemos en México, hemos trabajado con México en todos los sentidos”, explicó.

Al cierre de la entrevista, René Castillo extendió una invitación directa: “Me atrevo a garantizar que la experiencia que va tener el usuario es totalmente satisfactoria, en el sentido que se va a encontrar con teléfono muy robusto, con un impresionante diseño. Invito a los lectores a que se acerquen a los puntos de venta que tenemos”.

La Serie Z de Samsung llega con una clara promesa: teléfonos más ligeros, resistentes, sin sacrificar procesamiento.