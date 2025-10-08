Lanzamientos de ASUS que los fans amaron y quieren tener

ASUS se ha vuelto una marca que indiscutiblemente viene a la mente cuando hablamos de gaming. Desde hace casi dos décadas ha moldeado el estándar de lo que significa alto rendimiento.

Desde el nacimiento de Republic of Gamers (ROG) en 2006, la compañía no sólo marcó tendencia, sino que también creó una identidad sólida en torno al poder, la estética y la innovación tecnológica. Con el paso del tiempo, se sumó TUF Gaming, una línea que ha conquistado a jugadores que buscan equipos duraderos, confiables y con un equilibrio perfecto entre precio y rendimiento.

Lanzamientos de ASUS que los fans amaron y quieren tener ı Foto: Especial

El Dato: La ROG Xbox Ally y la ROG Xbox Ally X estarán disponibles a partir del próximo 16 de octubre y se podrán adquirir en diversos puntos de venta en el país.

Durante 2025, ambas divisiones consolidaron su liderazgo y especialmente en México. Sus lanzamientos no sólo continúan elevando los estándares técnicos, sino que también sientan las bases de lo que podremos disfrutar durante 2026.

TE RECOMENDAMOS: Hogar inteligente Seguridad moderna al alcance de tu puerta

Uno de los grandes hitos de la marca este 2025 fueron las ROG Strix Scar 16 y 18. Estas laptops cuentan con una memoria de hasta 64 GB, almacenamiento SSD ultrarrápido y las nuevas GPUs GeForce RTX Serie 50, basadas en la arquitectura NVIDIA Blackwell.

Ambos modelos ya están disponibles en México a través de la eshop de ASUS, así como en diversas tiendas departamentales, con precios que rondan los $129,999.

Lanzamientos de ASUS que los fans amaron y quieren tener ı Foto: Especial

El Tip: Al momento, la laptop TUF Gaming F16 se encuentra con un descuento de 10% en Amazon.

A mediados de 2025, ASUS amplió su portafolio con las ROG Strix G16 y G18, dos portátiles que combinan lo mejor del diseño gamer con un desempeño de última generación. La G18 incorpora un procesador Intel Core Ultra 9 275HX y gráficos NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti.

Por su parte, la G16 apuesta por la movilidad y la eficiencia energética, manteniendo una batería de larga duración y conectividad avanzada. Ambas cuentan con sistemas de refrigeración optimizados. Su precio parte de los $40,000 MXN.

Para quienes priorizan la versatilidad, ASUS lanzó la ROG Flow Z13 2025. Su pantalla Nebula Display 2.5K a 180Hz y el procesador AMD Ryzen AI Max+ 395 ofrecen un rendimiento sobresaliente tanto para jugar como para trabajar en movimiento.

Lanzamientos de ASUS que los fans amaron y quieren tener ı Foto: Especial

128 GB de memoria unificada es lo que puede alcanzar la ROG Flow Z13 2025

Además, su tecnología RDNA 3.5 garantiza gráficos de nivel dedicado con bajo consumo de energía. La certificación PC Copilot+ añade funciones avanzadas de Inteligencia Artificial, lo que posiciona a este modelo como uno de los más innovadores del mercado. Su precio estimado es de $49,999.

Dentro de la gama gamer también se encuentra la TUF Gaming F16 que demostró que la resistencia y el rendimiento pueden coexistir. Su estructura reforzada, componentes de última generación y eficiente sistema de enfriamiento la convierten en una laptop ideal para gamers exigentes que buscan un equipo duradero a precio competitivo. Con un costo aproximado de $40,000 MXN, la F16 reafirma lo robusta que caracteriza a la línea TUF.

El cierre del 2025 trajo una de las sorpresas más esperadas: la llegada a México de la ROG Xbox Ally y la ROG Xbox Ally X. Estas consolas portátiles representan la alianza perfecta entre el hardware de ROG y el ecosistema Xbox, ofreciendo una experiencia de juego completa en formato compacto.

Lanzamientos de ASUS que los fans amaron y quieren tener ı Foto: Especial

Pensadas para quienes quieren potencia sin cables ni límites, las Ally ya son uno de los lanzamientos más esperados por los fans para lo que resta del 2025 y, sin duda, dominarán parte del 2026.

El 2025 fue el año gamer para la marca originaria de Taiwán, por lo que se promete un 2026 con ASUS redefiniendo aún más la experiencia de videojuegos en todas sus líneas.