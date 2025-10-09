Battlefield 6: Cuándo sale y precio

Battlefield 6 regresa tras varios años fuera del radar y la comunidad gamer espera con entusiasmo su retorno, pues pronto se hará el lanzamiento global del videojuego.

Esta nueva entrega del reconocido shooter en primera persona busca darle nueva vida a la franquicia con una propuesta más intensa, cinematográfica y dinámica, liderada por Vince Zampella junto al equipo de Battlefield Studios. El objetivo es recuperar el prestigio de la saga tras el tropiezo que significó Battlefield 2042.

Aquí te contamos cuándo sale en México Battlefield 6, el precio, las distintas versiones del juego y para qué consolas estará disponible.

TE RECOMENDAMOS: Hogar inteligente Seguridad moderna al alcance de tu puerta

¿Cuándo sale Battlefield 6?

Battlefield 6 sale en México este viernes 10 de octubre, convirtiendo al país en uno de los primeros en recibir el ansiado juego.

Después de una beta abierta que tuvo gran éxito y en la que miles de jugadores pudieron probar el esperado regreso de esta icónica franquicia de combate, el título estará disponible oficialmente a partir de las 9:00 horas (hora del centro de México).

Como se había anticipado, el lanzamiento global de Battlefield 6 se realizará en distintos horarios, entre el 10 y 11 de octubre, dependiendo de la región. Así está programado el estreno:

España: 17:00 horas (horario peninsular)

Argentina, Chile y Brasil: 12:00 horas

Colombia y Perú: 10:00 horas

México: 9:00 horas

La precarga ya está activa en todas las plataformas, excepto Epic Games Store.

A continuación, te compartimos el adelanto más reciente publicado por Battlefield en redes sociales:

The frontline awaits 🔥



Drop into #Battlefield 6’s campaign tomorrow and change the course of war. pic.twitter.com/sXRDsV36AQ — Battlefield (@Battlefield) October 9, 2025

¿Cuál es el precio de Battlefield 6?

El precio de Battlefield 6 en México varía según la edición. Te compartimos algunos costos:

Edición Standard en Xbox Series X|S: MXN $1,399 .

Edición Phantom en Xbox Series X|S: MXN $1,999 .

En tiendas como Coppel, la versión del PS5 / Xbox Series X en preventa sale por MXN $1,799 .

La Phantom Edition en PS5 cuesta alrededor de MXN $2,499 en Coppel.

Te recomendamos consultar el sitio web de la tienda de tu preferencia para revisar los costos de la edición que más te guste o más te convenga.

¿En qué consiste cada edición del videojuego?

Edición Standard: Incluye el juego completo (base game) y bonificación por reserva/preorden llamada Tombstone Pack, compuesta de objetos cosméticos y potenciadores de XP.

Edición Phantom: Incluye todo lo de la Standard (juego + Tombstone Pack si haces reserva); el Battlefield Pro Token que te da el pase de batalla de la primera temporada, 25 saltos de nivel (“tier skips”) para ese pase, recompensas exclusivas, etc; el Pack Phantom con cosas como cuatro skins de soldado, paquetes de arma, skin de vehículo, etc; y XP Boosts.

¿Para qué consolas está disponible Battlefield 6?

Electronic Arts reveló que Battlefield 6 estará disponible únicamente para consolas de nueva generación, como la PS5 y las Xbox Series X|S, así como en PC mediante plataformas como Steam, Epic Games Store y la EA App.

Lamentablemente, no se lanzarán versiones para la Nintendo Switch 2 ni para consolas de generaciones anteriores, como la PS4 o Xbox One.

Prep your build. Sharpen your skills. See you Friday on the battlefield 🫡



Get launch-ready for #Battlefield6: https://t.co/Y4eCQxuXX7 pic.twitter.com/xTxZrqQKR7 — Battlefield (@Battlefield) October 7, 2025