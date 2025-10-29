InfoComm AL 2025: centro de la innovación audiovisual

La edición del 2026 se llevará a cabo del 21 al 23 de octubre en la CDMX.

La primera edición de InfoComm América Latina 2025, la feria tecnológica más importante dedicada a la integración audiovisual, concluyó con un balance exitoso y la promesa de volver el próximo año con un espacio ampliado.

El evento, producido íntegramente por AVIXA (Audiovisual and Integrated Experience Association), se llevó a cabo del 22 al 24 de octubre en el Centro Internacional de Exposiciones y Congresos del WTC Ciudad de México, y reunió a profesionales, empresas y líderes del sector en un ambiente de innovación, capacitación y oportunidades de negocio.

La edición del 2026 se llevará a cabo del 21 al 23 de octubre en la CDMX. ı Foto: Especial

50 Por ciento crecerá el espacio para tener más interacciones

Durante los tres días de actividades, 5,193 visitantes únicos recorrieron los pasillos de la feria. InfoComm América Latina logró un lleno total en su piso de exhibición, que ocupó 2,656 metros cuadrados, con 64 expositores y más de 100 marcas representadas, procedentes de México, Argentina, Chile, España y otros países.

El programa incluyó sesiones educativas, capacitaciones técnicas, recorridos tecnológicos, paneles de discusión y la edición presencial del Congreso AVIXA, donde se abordaron las principales tendencias que transformarán la industria audiovisual hacia 2030. Entre los temas más destacados estuvieron la Inteligencia Artificial (IA), la adaptabilidad de las organizaciones y la importancia de una estrategia centrada.

Durante la conferencia inaugural, Jeff Stoebner, CEO de FORTÉ, subrayó la necesidad de que los líderes empresariales mantengan la capacidad de adaptación frente a los rápidos cambios tecnológicos. En la misma línea, David Labuskes, CEO de AVIXA, instó a aceptar la incertidumbre como parte del crecimiento y a abandonar paradigmas obsoletos.

Las actividades también se extendieron fuera del recinto con los Tours de Experiencias Integradas, que ofrecieron visitas al espacio inmersivo InSpace y al Estudio 13, un moderno centro de grabación en la capital.