ONEPLUS 15R: Todo sobre el nuevo celular

OnePlus 15R, el nuevo teléfono inteligente de OnePlus que llega con promesas de rendimiento, batería gigante y características propias de alto nivel

Diciembre del 2025 está marcando un cierre de año especialmente competitivo en el mercado de los smartphones, y uno de los protagonistas indiscutibles es el OnePlus 15R, el nuevo teléfono inteligente de OnePlus que llega con promesas de rendimiento, batería gigante y características propias de alto nivel, pero con un precio más ajustado que el de sus hermanos de gama.

Este dispositivo, programado para su lanzamiento el 18 de diciembre se perfila como uno de los móviles más esperados de la temporada ideal para regalar o para quienes quieren un equipo potente sin pagar el tope de gama más caro.

EL DATO: SI LLEGARAS a comprar el dispositivo y no quedas satisfecho puedes solicitar su devolución durante los 15 días naturales posteriores a la recepción.

El OnePlus 15R no se queda atrás en diseño: su cuerpo integra materiales de calidad, con un acabado elegante disponible inicialmente en colores como Charcoal Black y Mint Breeze.

La pantalla es uno de los puntos más destacados del equipo: un panel AMOLED de 6.8 pulgadas con una tasa de refresco de 165 Hz promete una experiencia fluida para juegos, videos y multitarea. Este tipo de tasa de actualización sólo se ve comúnmente en equipos más costosos, por lo que es un valor agregado importante para el público exigente.

Una de las grandes novedades del OnePlus 15R es que será el primer smartphone a nivel mundial en equipar el nuevo chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, lo que supone un salto importante en rendimiento respecto a generaciones anteriores.

Este procesador representa una mejora con respecto a modelos previos como el Snapdragon 8 Gen 3 (y versiones no tan nuevas), ofreciendo un rendimiento de CPU hasta 36% más rápido, gráficos más eficientes y capacidades de Inteligencia Artificial significativamente potenciadas, lo que es un punto clave para funciones avanzadas o asistentes inteligentes integrados.

La combinación de esta plataforma con hasta 12 GB de RAM y hasta 512 GB ROM promete velocidad en tareas exigentes, como ediciones de contenido, juegos pesados o multitarea avanzada sin desaceleraciones notables.

Uno de los aspectos más comentados del 15R y que podría definirlo como uno de los celulares más equilibrados del año, es su batería: 7 400 mAh, la más grande que OnePlus ha incorporado en un smartphone hasta ahora.

EL TIP: A TRAVÉS de YoutTube podrás observar el lanzamiento del nuevo celular, además del aniversario.

Este componente no solamente ofrece potencialmente más horas de uso continuo tanto para música como para video, juegos o trabajo, sino que también la carga rápida alcanzará los 100W mediante cable.

Si bien, OnePlus no ha revelado todos los detalles finales, se sabe que el 15R incluirá un sensor principal de 50 MP con capacidades para video 4K hasta 120 fps, acompañado de una cámara ultra ancha de 8 MP y una frontal de hasta 16 MP para selfies y videollamadas de alta calidad.

Este modelo también apunta a destacarse por su durabilidad: se espera que incorpore múltiples certificaciones IP de resistencia al polvo y al agua (IP66, IP68, IP69 y IP69K), un rango excepcional que cubre desde salpicaduras hasta inmersión y alta presión de agua, lo que lo hace resistente incluso para situaciones exigentes o uso diario intenso.

La inclusión de conectividad avanzada como Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC y sensor de huellas bajo la pantalla es parte de lo que se espera conforme un paquete completo para quienes buscan un dispositivo moderno sin sacrificar prestaciones modernas.

La recepción anticipada de la comunidad ha sido muy positiva. Muchos analistas destacan que el OnePlus 15R puede representar uno de los mejores celulares del año: un equipo con rendimiento, batería y pantalla de alta gama por un precio significativamente menor que los grandes buques insignia tradicionales.

Los fans de OnePlus ven este teléfono como una evolución natural de la línea “R”, que históricamente ha buscado equilibrar potencia y precio, y con el Snapdragon 8 Gen 5 por primera vez en esta gama, las expectativas de rendimiento superior han subido.

Aún faltan reseñas completas tras su lanzamiento, muchos esperan que el 15R sea capaz de competir con otros lanzamientos recientes, incluidas algunas propuestas de Samsung, Google o Xiaomi, especialmente en segmentos donde el equilibrio entre precio y potencia.

Además, en esta temporada, el OnePlus 15R parece llegar en el momento justo: un dispositivo ambicioso, con características de alta gama y un diseño de gusto general del público ideal para cualquiera.

Se espera que la OnePlus encuentre un equilibrio perfecto entre potencia y utilidad, lo que podría convertir al 15R en uno de los smartphones más exitosos de la temporada navideña.