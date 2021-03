Gadgets que no deben faltar para el Home Office

A raíz de la pandemia por COVID-19, muchas empresas han optado por implementar la modalidad de home office en sus trabajos. De hecho, a nivel nacional para 2020, 12 por ciento de las empresas optaron por esta forma de trabajo.

Sin embargo, aunque el home office presenta beneficios como la flexibilidad de horarios y la economización de gastos de transporte, lo cierto es que también conlleva a un sin número de limitaciones, las cuales incluyen inestabilidad de conexión, mala calidad de imagen en las videollamadas e invasión accidental de nuestra privacidad. Por ello, en esta ocasión te decimos cuáles son los gadgets que no te deben faltar para el Home Office.

Ya sea que tu objetivo agilizar tus tareas o hacerte más amenas las horas de home offices, estos gadgets disponibles en Amazon seguramente te resultaran útiles y prácticos para tus jornadas laborales.

Instinto Webcam Cover: No dejes que te espíen en las sesiones de home office

¿Cuántas veces no has prendido tu cámara accidentalmente mientras estás en una videollamada? Para que esto no vuelva a pasarte, este gadget resguarda tu privacidad cubriendo la cámara de tus dispositivos de una manera fácil y rápida.

Este gadget para home office permite que conserves tu privacidad durante las videollamadas laborales Foto: Amazon

El funcionamiento de este gadget ideal para home office consiste en una mini funda desplazable que permite que decidas cuándo quieres que tu cámara esté descubierta y cuando prefieres que no te vean.

Ya sea que te conectes a una conferencia de trabajo por tu celular, laptop, tablet o computadora, este pequeño dispositivo impedirá que tus colegas y tu jefe te vean en pijama o en un entorno que prefieres mantener en privado.

Cámara Web MTQ 1080P HD: Perfecta para conferencias de home office

Si en la empresa donde laboras valoran las videollamadas con la cámara encendida, este gadget es perfecto para tus jornadas de home office, ya que además de estar equiparado con una cámara de resolución HD, contiene un micrófono que cancela el ruido externo.

Con esta cámara con micrófono integrado tus compañeros de trabajo podrán verte y escucharte claramente Foto: Amazon

Así que literalmente, adquieres dos productos al precio de uno. Por un lado cuentas con una cámara que brinda una imagen clara, incluso en entornos donde hay poca luz, y por otro lado, también adquieres un micrófono que está diseñado para cancelar el eco y el ruido, permitiendo que tu comunicación en las videoconferencias de home office sea clara y certera.

Cojín ortopédico y soporte lumbar para silla de oficina: Hace home office nunca fue tan cómodo

Ya hablamos mucho de cámaras pero, ¿qué pasa con la comodidad? Estar sentado largas horas de tiempo, tarde o temprano pasa la factura y a causa del home office, pasamos mucho tiempo enfrente de una computadora, así que es importante que cuides tu columna con un dispositivo como este.

Con estos cojines podrás despedirte de los dolores lumbares, aunque si persisten es importante que acudas al médico Foto: Amazon

Ciertamente no es propiamente un gadget, sin embargo, la comodidad que te brindará en tus jornadas laborales, le vale por completo la mención en este artículo. Se trata de un cojín que brinda apoyo lumbar, aliviando los dolores de espalda y coxis que generalmente provoca el estar en una misma posición por horas.

Este kit incluye un cojín para el asiento de tu silla y otro para el respaldo de la misma, de manera que se puede utilizar para mejorar la mala postura o simplemente para brindarte un mayor confort en tus horas de home office.

Enfriador de laptop: Un gadget para que nada te detenga en el home office

Si realizas tus jornadas de trabajo en una laptop, sabrás que algunos modelos, tienden a sobrecalentarse cuando llevan muchas horas funcionando o cuando son puestos sobre camas o almohadas. Por ello, este gadget para home office es perfecto para evitar que tu computadora portátil eleve demasiado su temperatura.

Con este gadget tu computadora ya no se trabará a causa de sobre calentamientos Foto: Amazon

Este gadget es una base con seis ventiladores que permite enfriar tu laptop, posibilitando que el calor se disipe sin que el ruido te impida concentrarte. Además cuenta con una serie de luces azules que te iluminan mientras trabajas, y su diseño permite que lo ajustes en seis posiciones que protegen tu postura y evitan que incurras en posiciones que afectan tu columna durante el home office.

Ventilador flexible para home office

La primavera está a punto de iniciar, y de hecho el calor ya comienza a sentirse, por ende es importante que tengas a tu disposición un ambiente ventilado que permita que te concentres adecuadamente. Sin embargo y en consideración a que el clima en México tiende a ser muy caluroso, te damos esta opción que seguro vas a ocupar mucho en los próximos meses.

Este gadget es perfecto para realizar home office de manera fresca y dinámica Foto: Amazon

Se trata de un ventilador que funciona mediante USB. Su diseño flexible, permite que lo direcciones justo al lugar que quieres ventilar, ya sea tu cara, tu cuello o tu cabeza, este gadget pensado para el home office permitirá que no sufras calor en esta primavera.

Y si lo que te preocupa es el diseño, este gadget tiene una particularidad muy interesante, sus aspas cuentan con un mensaje en letras LED que es editable por software mediante la conexión USB.