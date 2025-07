Captan a extranjero orinando en público en el Bosque de Chapultepec

En días recientes hemos experimentado la viralización de diversos videos de extranjeros comportándose de formas inapropiadas en diversas partes de la Ciudad de México, como el caso de la ‘Lady Racista’.

Sin embargo, ahora podemos observar un nuevo video que se ha viralizado en la plataforma de contenido corto TikTok en el que una joven enfrenta a un extranjero que encuentra orinando en el Bosque de Chapultepec.

De acuerdo con lo que se puede observar en el video el hombre habría sido sorprendido por la mujer mientras realizaba sus necesidades al aire libre, lo que causó indignación en la visitante del bosque.

El extranjero se justificó afirmando que él no portaba efectivo y solo usaba tarjetas de crédito, por lo que no pudo ingresar a alguno de los baños que se encuentran habilitados y solo dijo: “Lo siento, me viste, me tengo que ir”.

Por su parte la mujer le dijo que eso no estaba bien pues son espacios públicos, mientras el hombre afirma no entender el problema, por lo que la chica le dice que ella no haría eso en su país. “En Estados Unidos no hay problema”, dije el extranjero.

“No van a venir a nuestro país a hacer lo que les da la gana y creer que por ser extranjeros las leyes no se aplican en ellos. Afortunadamente, vimos un policía y dimos aviso de inmediato para que le pusieran la sanción pertinente”, explicó la mujer.

El video generó indignación entre los usuarios, pues dicen que este es el claro ejemplo de él porque piden un control ante la gentrificación que sufre la Ciudad de México.

De acuerdo con el Artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica de la CDMX, el hombre podría enfrentar hasta una multa de 4 mil 525.6 pesos mexicanos o un arresto de 13 a 24 horas.

