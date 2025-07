Día Mundial del Rock: ¿Qué es y por qué se celebra el 13 de julio?

Un estilo más en la playlist de algunos, pero toda una forma de vida para otros. La música rock ha acompañado a miles de personas por generaciones y se ha convertido en el soundtrack perfecto para los momentos más especiales de nuestras vidas. Por ello, celebramos este 13 de julio el Día Mundial del Rock.

Tradicionalmente, el rock ha sido visto como un estilo musical muy cerrado y elitista. Sin embargo, en décadas recientes, el género ha evolucionado y ha atraído a nuevos públicos: jóvenes, adultos, hombres, mujeres, amantes de otros géneros (jazz, electrónica, hip hop), y demás. ¡Todas y todos tienen un lugar en el rock!

El rock es un estilo de música que ha acompañado a miles de personas y cada día recibe más y más... ı Foto: La Razón (con Meta IA)

Pero ¿por qué específicamente lo celebramos hoy, 13 de julio? La historia es muy interesante y te la contamos a continuación.

13 de julio de 1985: El día que el rock se unió

El 13 de julio de 1985 es recordado como el día en el que el rock se unió, y ocurrió uno de los eventos más importantes en la historia de este estilo musical.

En Estados Unidos y los países occidentales, los años 80 fueron de un creciente optimismo: la Guerra de Vietnam había terminado y la Guerra Fría, la eterna rivalidad entre el bloque Occidental y la Unión Soviética, también se acercaba a su fin. Existía en la sociedad un ferviente sentimiento de unión y cooperación.

Para los años 80, había llegado un sentimiento de unión derivado del fin de la Guerra de Vietnam... ı Foto: La Razón (con Meta IA)

En este contexto, activistas de Estados Unidos denunciaron la crisis humanitaria que entonces vivían los países africanos Etiopía y Somalia, originados por sequías, guerras civiles y gobiernos autoritarios.

En este contexto, los músicos y activistas Bob Geldof (de la banda The Boomtown Rats) y Midge Ure (de Ultravox y Visage) decidieron organizar un evento benéfico para recaudar ayuda que sería enviada a este país. Originalmente, comenzó con una campaña basada en la canción “Do They Know It’s Christmas?”... pero el apoyo fue tanto que fue necesario organizar un evento más grande.

Fue así que nació la idea de Live Aid, un megaevento donde las mayores estrellas de la música estuvieran reunidas por la misma causa. Así, el 13 de julio de 1985 se llevó a cabo simultáneamente en Londres, Reino Unido, y en Filadelfia, Estados Unidos, un concierto de gran magnitud que reunió a las grandes figuras del rock de la época.

De esta forma, Live Aid 1985 reunió en un mismo escenario a U2, Queen, Led Zeppelin, The Who, Madonna, David Bowie, Paul McCartney, Mick Jagger, The Beach Boys, entre otros. Un concierto de esta magnitud e importancia no se vivía desde el Woodstock de 1969, por lo que, para una nueva generación, fue el día definitivo de la unión del rock.

Live Aid 1985 recaudó 100 millones de dólares enviados para combatir la hambruna en África. Desafortunadamente, investigaciones posteriores encontraron que buena parte del dinero cayó en manos de regímenes autoritarios en el continente, por lo que no llegó a la población.

A pesar de ello, Live Aid quedó como el recuerdo de un día de celebración del rock y del poder de la música para unir a las personas.

