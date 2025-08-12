El brutal caso de Alexis Martínez, el entrenador español asesinado por la orca Keto

Los ataques de orcas son poco comunes, pero expertos en la materia han señalado que esto sucede sobre todo cuando los poderosos depredadores acuáticos se encuentran en cautiverio. Después de que el caso de Jessica Radcliffe se hiciera viral, en redes sociales buscan los momentos más extremos donde ganaron los instintos cazadores del animal, como ocurrió con Alexis Martínez.

¿Qué le pasó a Alexis Martínez?

Alexis Martínez fue un entrenador que murió en diciembre del 2020, a los 29 años de edad, tras el ataque de la orca Keto, que dos años antes ya había agredido a Claudia, otra trabajadora del parque ubicado en Puerto de la Cruz, Tenerife, en las Islas Canarias.

Keto había nacido en el Sea World de Florinda y fue trasladada desde Estados Unidos a la edad de seis años, después de convivir con otras orcas en Texas. El trágico accidente sucedió durante un ensayo del espectáculo llamado ‘Orca Ocean’.

De acuerdo con lo que se sabe, el entrenador y la orca trabajaban juntos en el programa navideño cuando el animal comenzó a presentar un comportamiento extraño y no realizó sus movimientos de manera correcta.

En un momento, Alexis comenzó a nadar y Keto se inclinó hacia él; si bien otro entrenador usó un mecanismo especial que solía funcionar en otras, la orca no respondió y empujó a su entrenador al fondo de la piscina.

Después de salir y volver a hundirse contra el humano, Keto liberó al joven de 29 años de edad, pero él se hundió al fondo de la piscina, sin vida. Fue solo cuando tiraron una red que Keto se fue hacia otra pileta y el cuerpo de Alexis pudo recuperarse del fondo.

A pesar de que Alexis Martínez fue atendido por el Servicio de Urgencias Canario, donde trataron de reanimarlo y lo enviaron al hospital en ambulancia; se sabe que ingresó a la clínica Bell Vue con paro cardiorrespiratorio.

En un inicio, el médico determinó que su causa probable de muerte había sido ahogamiento. Sin embargo, posteriormente se destapó que el entrenador murió por severas fracturas internas y hemorragias.

Como te mencionamos anteriormente, Keto, la orca que acabó en la vida del entrenador, ya tenía un historial de ser agresiva con humanos. Si bien nació en cautiverio y cuando es así suelen perder su instinto depredador, parece que no fue el caso con ella.

Este tipo de violentos ataques de orcas y otros poderosos animales marinos a humanos hace que el público ponga en duda si vale la pena mantener en cautiverio animal a este tipo de animales que como silvestres, en muy rara ocasión llegan a atacar a un ser humano.

Cabe mencionar que la muerte de Alexis Martínez ocurrió solo dos meses antes de que Dawn Brancheau fuera asesinada frente a miles de espectadores por una orca en Sea World. Por su parte, Keto murió en 2024.