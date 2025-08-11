Marina Lysaro: Lo que sabemos del aterrador VIDEO de una entrenadora marina atacada por una orca

Esta es la verdad del aterrador VIDEO de Marina Lysaro, entrenadora que sufrió accidente con una orca.

Los casos de accidentes con animales han atraído una gran cantidad de atención en días recientes, especialmente tras la popularización de los casos de Jessica Radcliffe y Maris Ellington. Ahora, un nuevo caso de una entrenadora agredida por una orca en un espectáculo ha resonado en redes sociales: el de Marina Lysaro.

En medios digitales, ha circulado un video que ha aterrado a los internautas, el cual atestiguaría el momento de un fatal accidente en el que Lysaro, una entrenadora de orcas, queda sumergida en el agua por una acción violenta de su animal.

Imagen ilustrativa de una orca. ı Foto: Libre

El material ha causado conmoción, pero ¿qué hay detrás de él? ¿Quién es Marina Lysaro? ¿Murió en el accidente? ¿Logró recuperarse? Esto es lo que sabemos del escalofriante video.

El aterrador VIDEO del accidente de la entrenadora Marina Lysaro con una orca

Las orcas, aunque son animales bellos y grandiosos por su gran tamaño, son también muy peligrosos en las condiciones incorrectas. Aunque en su hábitat natural son tranquilos, en cautiverio pueden ser muy agresivos, como lo narra el documental Blackfish (2013), centrado en el caso de la orca Tilikum, causante de tres muertes.

La orca Tilikum, responsable de tres muertes. ı Foto: Reddit

Un caso más de estos conmocionó a la opinión pública gracias a un video que circula en redes sociales, en el cual se aprecia un accidente en un espectáculo con orcas.

En el video se aprecia cómo una famosa entrenadora, de nombre Marina Lysaro, realiza un truco con una orca en donde se para encima del morro del animal para hacer una pose espectacular.

Una imagen ilustrativa de una orca. ı Foto: Libre

Sin embargo, el animal, visiblemente fastidiado, apresa a la mujer y la jala directamente al fondo de la piscina. Alrededor, los espectadores del show se muestran confundidos: algunos no saben si todo es parte del show o Marina Lysaro está sufriendo un accidente que le puede costar la vida.

Entonces, todos corren. Los guardias de seguridad se dirigen a la alberca para intentar rescatar a la mujer. Pero, aunque el video se corta, los internautas que compartieron la grabación aseguran que ya es demasiado tarde: Marina ha muerto por la acción del animal.

El video, así, es aterrador, trágico, fuerte y… falso. En realidad, el material es un video realizado con Inteligencia Artificial, lo cual es evidente con la apariencia plástica de sus elementos y la carencia de detalles.

No existe evidencia de que una entrenadora de orcas de nombre Marina Lysaro haya existido, mucho menos de que haya muerto por un ataque de una orca. Incluso, los espectáculos con orcas actualmente son raros, después del incidente en 2010 que mató a una entrenadora de nombre Dawn Brancheau, el cual sí está registrado y documentado y te lo contamos aquí.

De esta forma, el caso de Marina Lysaro, así como el de Jessica Radcliffe y Maris Ellington no son más que hoaxes, es decir, noticias falsas con intenciones alarmistas .

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am