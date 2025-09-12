El VIDEO de la perrita Cereza donde huye de la explosión de pipa en Iztapalapa

La perrita Cereza es uno de los casos que se han hecho virales sobre las víctimas de la explosión de pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. Lo que llamó la atención en redes sociales es que el animalito logró escapar de las llamas, a pesar de quedar parcialmente quemada y después dio a luz a sus crías.

Se sabe que la perrita Cereza se encontraba en el paradero del Metro Santa Martha el pasado 10 de septiembre y fue rescatada posteriormente por la asociación Huellitas Amor Sin Fronteras, que la encontró en la zona de la tragedia. Ahora, en redes sociales circula un video donde podemos ver al can huir de la explosión.

'Cereza' lucha por su vida ı Foto: Especial

Captan a la perrita Cereza huyendo de la explosión

A través de redes sociales, la cuenta de X publicó un video y describieron: “Cereza es una guerrera. Me hicieron llegar este video donde se ve la magia de la fuerza que nuestros pequeños tienen en el corazón y el alma", comenzó.

“Y se junto la fuerza que tienen nuestros perros en el corazón con la fuerza arrasadora de una madre. De verdad es increíble [...] En medio del infierno ahí estaba ella Y se volvió un milagro”, señaló la cuenta al compartir el video que se hizo viral.

En el mismo, vemos algunas de las imágenes aterradoras y destacan que en un momento, en los clips podemos ver a una perrita que corre por su vida, de manera breve pero impactante. La perrita fue identificada como Cereza, quien consiguió apoyo médico después de su gran esfuerzo.

Recordemos que si bien la nube de gas terminó por alcanzar a la perrita, logró sobrevivir al momento. Se sabe que el animalito buscó ayuda hasta que alguien se la brindó y se encuentra con lesiones graves por la explosión, junto con una paloma que también fue rescatada.

Se sabe que la asociación Huellitas Amor Sin Fronteras, encargada del cuidado de la perrita Cereza, han sido constantes al mostrar el desarrollo de ella junto con sus crías, además de estar abierto a donaciones. Estos son los números de cuenta a los que se puede depositar si se busca ayudar a la fundación: