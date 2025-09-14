¿Cuándo y a qué hora ver el último eclipse solar del 2025 desde México?

El último eclipse solar que tendrá lugar durante 2025 se aproxima, y en esta ocasión se trata de un eclipse solar parcial. Este suceso no será visible en México, pero no te preocupes, aquí te compartimos la plataforma en la que podrás obervar transmisión en vivo para que no te lo pierdas.

Algunos países tendrán la suerte de poder verlo presencialmente:

Nueva Zelanda

Australia

Antártida

¿Por qué no se podrá ver el ecplise solar 2025 en México?

Un eclipse solar ocurre cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, por lo que un eclipse parcial de sol ocurre cuando solo una parte del sol parece estar cubierta, dejando ver una forma de medialuna.

De acuerdo con la NASA, durante este tipo de eclipse las personas que se encuentran fuera del área que está cubierta por la sombrea interna de la luna son las que pueden presenciar el eclipse de manera presencial.

Este eclipse parcial de sol no será visible en México ya que solamente podrá verse en partes del hemisferio sur del planeta. Esto se debe a que los eclipses pueden o no ser visibles dependiendo de la órbita por la que se encuentran la luna al momento de alinearse con el sol.

Durante 2026 ocurrirá un eclipse solar total que será visible en gran parte de Europa y África. Este fenómeno no había sido presenciado por más de un siglo en España.

Cuando ocurre un eclipse solar es muy importante no verlo directamente, ya que la luz del sol se intensifica tanto que podría causar quemaduras permanentes en las retinas de las personas que deciden hacerlo.

Al quemarse las retinas, pueden causarse daños irreparables en la vista, como la distorsión de los objetos, la pérdida de la nitidez en la visión e incluso una ceguera parcial o total.

Para ver un eclipse solar de manera segura debes usar protección adecuada, como lo son filtros solares especiales. Los lentes de sol, binoculares o telescopios no son aptos para presenciar este tipo de fenómeno astronómico.

Eclipse solar ı Foto: Especial

¿Dónde puedo ver la transmisión en vivo del eclipse solar 2025?

Este fenómeno astronómico ocurrirá el 21 de septiembre a las 10:00 horas tiempo del centro de México. Podrás ver este eclipse parcial de sol a través de YouTube, la misma plataforma en la que puedes ver nuestro programa al medio día con Solorzano.

El portal Time and Date transmitirá en vivo este fenómeno; y de acuerdo con la publicación que ya está programado para iniciar la mañana del 21 de septiembre, este eclipse parcial de sol será visible en Nueva Zelanda por la mañana del 22 de septiembre debido a la diferencia de horario que existe entre ambos continentes.