Muere ‘Esperancita’, la paloma rescatada tras explosión en Iztapalapa

La pequeña ave fue localizada el 10 de septiembre por el animalista Luis Martín Amarillas

Ocho días después de haber sido rescatada entre los escombros de la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, la paloma bautizada como “Esperancita” murió a causa de las severas heridas que sufrió durante el siniestro en Iztapalapa.

Segundo día conmigo va muy bien en su recuperación , q felicida ver este resultado Publicada por Luis Martin Amarillas Tellez en Sábado, 13 de septiembre de 2025

La pequeña ave fue localizada el 10 de septiembre por el animalista Luis Martín Amarillas, quien la encontró en estado de agonía, con quemaduras en el plumaje, inflamaciones y daño ocular. Pese a las mínimas posibilidades de supervivencia, el rescatista le brindó atención, alimento y buscó atención veterinaria especializada.

Durante varios días, Esperancita mostró signos de mejoría: comenzó a comer por sí misma y trataba de extender las alas, en un esfuerzo por volver a volar. Estos signos alentaron a quienes seguían su recuperación, que se volvió viral en redes sociales.

Usuarios compartieron mensajes de apoyo y destacaron el esfuerzo de los rescatistas. Para muchos, la paloma se convirtió en un símbolo de esperanza, al demostrar la resiliencia de la vida.

Aunque se intentó su recuperación, veterinarios señalaron que las quemaduras severas, el daño ocular y las complicaciones derivadas del shock redujeron las posibilidades de que la paloma pudiera sobrevivir.

A pesar de todo esto las lesiones provocadas por la explosión resultaron irreversibles y el pasado 18 de septiembre perdió la vida.

¿Qué pasó con cereza?

Por otro lado, entre las historias de supervivencia que dejó la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, destaca la de Cereza, una perrita mestiza que además de luchar por su vida cargaba con cinco cachorros en su vientre.

🔴 Debido a la tragedia causada por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, varias personas acudieron a ayudar a los más indefensos, entre ellos, “Cereza”, una pequeña perrita embarazada que sufrió fuertes quemaduras#PuenteDeLaConcordia #Iztapalapa… pic.twitter.com/OywOtlqkqS — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 12, 2025

Tras el estallido que cimbró la zona oriente de la capital, brigadistas y rescatistas localizaron a la perrita en estado crítico: presentaba quemaduras en el lomo y costados, además de signos de desnutrición y anemia. Fue trasladada de inmediato a una clínica veterinaria con apoyo de la organización Huellitas, Amor sin Fronteras.

El diagnóstico fue alarmante: las heridas por el fuego comprometían su recuperación y, al estar embarazada, sus posibilidades de sobrevivir eran aún menores. Ante el riesgo, veterinarios practicaron una cesárea de emergencia para intentar salvar a sus cachorros.

Desde su rescate, Cereza ha sido sometida a al menos tres cirugías: una cesárea y dos intervenciones adicionales para retirar tejido dañado y atender sus quemaduras. A pesar de ello, su pronóstico sigue siendo reservado.

La explosión en Iztapalapa no solo dejó una estela de destrucción y víctimas humanas, también afectó a la fauna urbana que habita en los alrededores. El caso de Esperancita y Cereza solo recuerda la vulnerabilidad de los animales ante este tipo de emergencias y la importancia de incluirlos en protocolos de protección civil.

Cereza, una perrita embarazada, sobrevive explosión de pipa en #Iztapalapa, pero se mantiene grave; piden ayuda para salvarla.



Cereza, una perrita embarazada que deambulaba por el lugar de la explosión terminó con graves quemaduras y la localizaron corriendo desorientada en las… pic.twitter.com/netvVDXuGK — Dilo con perritos (@DiloConPerritos) September 11, 2025

MSL