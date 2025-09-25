Yom Kippur 2025: ¿Qué es y cuándo se celebra?

Yom Kippur representa el día más sagrado en el judaísmo, ya que es el último día de los diez del arrepentimiento del Rosh Hashaná.

En este día se enfoca en la expiación, la reconciliación, el perdón y arrepentimiento de corazón o sincero, por lo que es el día más solemne y el más importante para los judíos.

Este día tan importante completa un periodo de diez días conocido en el judaísmo como Yamim Nora’im o Altos Días Sagrados, que comienzan con el Rosh Hashaná.

Los Altos Días Sagrados marcan el fin del periodo de 40 días en los que, de acuerdo con la religión, Moisés estuvo en el monte Sinaí recibiendo el segundo juego de tablas, lo que indicaba que Dios había perdonado al pueblo judío.

Yom Kippur dura casi 26 horas, y durante este periodo los creyentes se abstienen de comer y beber, no se lavan ni se aplican lociones o cremas, no utilizan calzado de cuero y se abstienen de tener relaciones maritales.

En lugar de esto, pasan su día en la sinagoga, donde realizan oraciones en busca del perdón. Entre estas oracioness se incluye el Mahzor, que es un libro de oraciones judías para días festivos que contienen poemas litúrgicos conocidos como Piyutim.

De acuerdo con el versículo de Levítico 16:30, este día Dios perdona a los judíos para que puedan purificarse y ser limpiados de todos sus pecados ante Di-s.

¿Qué es Yom Kippur? ı Foto: Especial

¿Cuándo se celebra Yom Kippur 2025?

La tradición judía Yom Kippur también es conocida como el Día de la Expiación, de acuerdo con el Diario de la Vida Judía de México y el Mundo, el Yom Kippur 2025 se celebra del primero al dos de octubre.

Antes del Día de la Expedición se celebra Erev Yom Kippur, que corresponde al noveno día del mes hebreo Tishrei. En este día se realizan oraciones matutinas adicionales y se pide perdón a los demás

Además de eso, también se da caridad, y se realiza el ritual Kaparot, el cual consiste en agitar dinero sobre la cabeza de una persona para donarlo posteriormente.

En ocasiones durante el Kaparot también se agita un pollo sobre la cabeza y luego se sacrifica para ser donado a aquellas personas que lo necesitan.

También se hace una comida antes del ayuno llamada Seudat Hamafseket, que está compuesta por alimentos nutritivos como el pan jalá, pollo, pescado, arroz, papas, fruta, pasta, y verduras como pepino, pimiento y zanahorita.