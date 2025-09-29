¿Cuál es el reto viral de octubre?

Octubre es un mes lleno de momentos especiales y perfecto para llevar a cabo retos virales en redes sociales. A través de los años, se han popularizado varios, incluyendo al famoso ‘Inktober’ que sirve para que los artistas realicen dibujos llenos de creatividad.

Sin embargo, recientemente se ha hecho viral en redes sociales algo que simplemente llaman ‘El reto de octubre’ y que al parecer es algo donde las mujeres funcionan como las protagonistas. Ahora te contamos sobre ello más a detalle.

@sofilamasmigajera6 el reto de Octubre es para las mujeres es conseguir novio asta que se termine el mes o si te enamoraste puede seguro tu relación😭 ♬ original sound - 𓂃 ࣪˖ ִֶָ ♪⃰⃰ ִֶָ 𝄞𝄞 𓂃𐀔

¿Cuál es el reto de octubre que es viral?

En realidad, el reto es bastante simple. Fue principalmente en la red social de TikTok donde se comenzaron a hacer virales videos de jóvenes chicas que hablaban al respecto y aseguraban que o ganarían el reto o que ya habían perdido el mismo, lo que generó curiosidad en el público.

Por ello, en la red sociales se hizo popular una pregunta que decía “cual es el reto de octubre mujer” y salen varios videos al respecto donde dan a entender o explican de qué se trata.

El reto de octubre consiste en conseguir un novio antes de que se acabe el mes, algo que dicho así parece ser bastante sencillo, aunque algunas chicas han mostrado su preocupación al indicar que para algunas puede resultar complicado encontrar una pareja y lograr mantenerla durante el mes.

@alexa75392 contexto:el reto de las mujeres, para octubre es conseguir novio👊😞 créditos:"esta en mis compartidos" ♬ sonido original - Fans_de_fede67

Se desconoce cómo se originó el reto o cuál es su propósito en realidad, por lo que se trata de una tendencia que sin embargo, ha captado la atención del público joven que comienza a explorar las relaciones sentimentales o aquellos que buscan una pareja.

Quizás la elección de que sea octubre el mes para el peculiar reto es que se trata del décimo mes del año, lo que implica que de encontrar un novio estable, es más probable que te acompañe a eventos sociales importantes en la juventud como las fiestas de Halloween o en familia como las fiestas decembrinas.

Por ello, el llevar a cabo el reto de octubre no es una tarea demasiado complicada, aunque recomendamos que no decidas comenzar una relación por moda o tendencia, sino por encontrar una persona con la que tengas una conexión genuina, sin importar el mes en el que estemos.