¿Quién era El Cachetes, el joven criminal que es tendencia en memes?

El caso de El Cachetes resurgió en redes sociales, el cual se vitalizó nuevamente porque los usuarios de Internet están haciendo memes sobre este joven criminal que fue asesinado hace unos años en la Ciudad de México.

Su historia resurgió porque en redes sociales, en un grupo de Facebook de venta de ropa y accesorios, una persona pregunto eu si tenían una gorra parecida a la que usaba El Cachetes y publicaron la foto de este joven.

Las respuestas a esa publicación se viralizaron y los usuarios recordaron el trágico final de El Cachetes y cómo terminó muerto, tras robarse una motocicleta junto a sus compañeros.

Reviven el caso de El Cachetes muerto en redes ı Foto: Especial

¿Quién era El Cachetes?

El Cachetes era un joven que pertenecía a una banda criminal en la Gustavo A. Madero. Su verdadero nombre era Cristopher, pero él en redes, junto a sus compañeros del grupo criminal, se hacía llamar “El terror del barrio”.

En redes sociales se exhibía lucieron siempre una gorra y un look estilo deportivo, usaba siempre una bolsa cruzada, así como anillos y cadenas en las manos y en el cuello. También usaba tenis tipo Jordan.

Sin embargo, este joven también era conocido por sus mañas para andar en lo malo, de acuerdo con la información difundida en redes sociales, El Cachetes ya había sido detenido en tres ocasiones, a su corta edad, por portación de sustancias ilegales.

Pero en esos momentos, el adolescente logró librar a las autoridades y salir libre, sin saber que su buena suerte terminaría el día que sus propios compañeros del grupo criminal al que pertenecía lo matarían.

El día que El Cachetes apareció muerto

Todo sucedió en noviembre de 2023, cuando, según los datos de redes sociales, El Cachetes y sus compañeros del grupo criminal se robaron una moto y en ese momento hubo un debate por bien quién de ellos se quedaba este vehículo. Cristopher se llevó a su casa la moto.

Sin embargo, horas más tarde fue hallado muerto. Lo que pasó es que se dice que El Cachetes fue abordado por dos de sus compañeros quienes le dispararon nueve veces y lo dejaron tirado en la calle.

El cuerpo de El Cachetes quedó tendido en el asfalto cubierto de sangre, las autoridades llegaron al lugar y encontraron el cuerpo sobre una moto azul.

Los memes de El Cachetes

Después de que resurgió el caso, los usuarios están haciendo memes con inteligencia artificial en los que aparece El Cachetes abrazado de personajes públicos y políticos de México, así como también hacen comentarios sobre su supuesta hermana, quien aparece en una foto con él.