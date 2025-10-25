Lady muerto de hambre: mujer insulta a guardia y causa polémica en redes

Un nuevo caso de confrontación viral en redes sociales ha generado polémica en Puebla, donde una mujer residente del fraccionamiento Hacienda Los Capulines fue captada insultando a un vigilante de seguridad.

El incidente ocurrió el pasado 22 de octubre de 2025 y rápidamente se convirtió en tendencia bajo el apodo que los usuarios de redes sociales le dieron: “Lady gato muerto de hambre”.

De acuerdo con el video que circula en plataformas digitales, la mujer intentó ingresar al fraccionamiento, pero el acceso le fue negado debido a cuotas de vigilancia vencidas.

Ante esta situación, la mujer comenzó a insultar al vigilante que se encontraba en la caseta de entrada, llamándolo “gato muerto de hambre” mientras trataba de levantar la pluma por su cuenta.

Según testigos y en las imágenes, ella fue quien se acercó peligrosamente a la barrera con su vehículo, para luego acusar al empleado de “casi” pegarle al coche. Las amenazas no se hicieron esperar: “te voy a correr como a los demás” y “si le pegas a mi carro me vas a pagar”, se escuchan en la grabación.

El comportamiento de la residente generó indignación entre los internautas, quienes señalaron un claro ejemplo de actitud prepotente y clasista.

Por su parte, el vigilante mantuvo la calma durante toda la situación, siguiendo los protocolos internos del fraccionamiento y sin responder a las provocaciones.

Sin embargo, fuentes del mismo fraccionamiento aclararon que la responsabilidad de bloquear el acceso no recae en la decisión personal del vigilante, sino en un sistema automatizado que verifica el estatus de pago de los residentes. El empleado, por tanto, solo cumplía con los protocolos establecidos.

El caso se suma a la lista de episodios virales donde se documentan enfrentamientos entre residentes de fraccionamientos exclusivos y personal de seguridad o servicios.

A pesar de esto, el nombre de la mujer y su reacción se han mantenido en el ojo público, mostrando una vez más como un momento de frustración puede convertirse en un fenómeno viral.

El video sigue circulando en redes sociales, generando debates sobre respeto, protocolos de seguridad y la importancia de mantener la calma ante situaciones de conflicto.

Mientras tanto, “Lady gato muerto de hambre” se ha convertido en un recordatorio de cómo un instante captado por cámaras puede alcanzar repercusión nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL