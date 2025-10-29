¿Qué significa la sal en el altar de muertos y por qué se debe colocar en la ofrenda?

Durante el Día de Muertos se colocan altares en las casas, pues desde el 27 de octubre hasta el 2 de noviembre las y los mexicanos esperan el regreso de sus seres queridos por una noche.

Esta tradición llena de colores y de aromas típicos de la época los hogares y las calles mexicanas, y además de ser muy llamativa a simple vista, las ofrendas están llenas de un gran significado.

En las ofrendas de Día de Muertos se colocan diversos elementos que resultan esenciales, y de acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la falta de alguno de estos elementos podría hacer que se perdiera una parte del “encanto espiritual que rodea a este patrimonio religioso.”

Clara Brugada inaugura la Ofrenda Monumental en el Zócalo de la Ciudad de México. ı Foto: Cortesía

¿Qué significa la sal en el altar de muertos?

Existen algunos elementos que son fundamentales en una ofrenda, tales como agua, veladoras, flores, copal, incienso, fotografías y la sal.

La sal es considerada como el elemento de purificación, ya que se tiene la creencia de que esta sirve para que el cuerpo no se corrompa durante su viaje de ida y vuelta durante el Día de Muertos de todos los años.

Las flores de cempasúchil son un símbolo que, además de llenar de color y aroma, se tiene la creencia de que es una de las encargadas de guiar a las ánimas en su camino desde el Mictlán hasta los altares que colocaron sus familiares y seres queridos en su honor.

Las velas o veladoras son la luz, fe y esperanza que guía a las almas con su flama, y también funciona para alumbrar el camino de regreso de las ánimas. De acuerdo con el INPI, en algunas comunidades se coloca una veladora por cada alma que quiera recibir cada familia.

Altar del Día de Muertos ı Foto: Especial

El agua se coloca en las ofrendas del Día de Muertos para que las almas puedan calmar su sed luego del largo recorrido que realizaron para poder llegar, y también simboliza la pureza.

El incienso o el copal limpian el ambiente en donde fue colocado un altar de muertos, pues se cree que se deben limpiar los malos espíritus para que las ánimas puedan regresar a su hogar sin peligro alguno.

En los altares del Día de Muertos también deben colocarse las fotografías correspondientes a las ánimas a las que se les colocó la ofrenda, y cada una de estas debe ser colocada el día correspondiente a cada una de ellas.