¿Cómo usar la nueva función de WhatsApp para eliminar archivos pesados del chat?

La aplicación de mensajería WhatsApp habilitó una nueva función para que los usuarios puedan eliminar archivos pesados de los chats de manera más fácil.

La recienta actualización de WhatsApp elimina los archivos pesados de las conversaciones para que estos no ocupen tanto espacio de almacenamiento en los dispositivos móviles.

Esta opción se encuentra disponible para dispositivos con sistema operativo Android y iOS, y tiene el propósito de hacer que los usuarios puedan gestionar de manera más eficiente las fotos, videos o documentos que comparten en algunas de sus conversaciones recurrentes.

Elimina archivos pesados de Whatsapp ı Foto: Especial

¿Cómo usar la nueva función de WhatsApp?

Para poder utilizar la nueva función de WhatsApp para eliminar los archivos pesados únicamente requieres acceder a los ajustes que se encuentran ubicados en la parte superior derecha en donde aparecen tres puntos, o en caso de iOS en la parte inferior derecha.

Cuando te encuentras en los tres puntos, debes seleccionar Configuración, y luego los Ajustes para poder encontrar el apartado de Almacenamiento y datos, en el que seleccionarás la opción de Administra almacenamiento.

En esta opción aparecen los elementos que ocupan más espacio en el almacenamiento, por lo que podrás seleccionar de manera manual todos los archivos que ya no necesites para eliminarlos y así poder liberar espacio en tu teléfono.

De igual forma, en la parte de abajo podrás encontrar todas tus conversaciones para poder revisar cuáles son las que contienen archivos pesados, y así también poder eliminar los que sean pesados.

En caso de no querer hacer este procedimiento de manera manual, puedes borrar fotos, videos, audios de tus conversaciones con la nueva función, para esto solo debes abrir la conversación que quieras revisar.

Abre WhatsApp y ve a Configuración, en caso de utilizar Andoir esta opción se encuentra en los tres puntos.

Luego da clic en Almacenamiento y datos, y posteriormente selecciona Administrar almacenamiento.

En esta opción hay distintos apartados comoRevisar y eliminar elementos que es para archivos grandes, y Archivos reenviados múltiples veces, en los que podrás revisar dichos elementos.

Para poder ver los elementos, debes seleccionar cada categoría, y posteriormente puedes seleccionar aquellos que quieras borrar.

Es muy importante tomar en cuenta que una vez realizada una eliminación es definitiva, esto no se puede deshacer.

Las fotos, videos, documentos y audios compartidos por medio de WhatsApp ocupan almacenamiento en los teléfonos, y al hacer una revisión de los archivos que ya no se ocuparán, se puede liberar espacio para mejorar el rendimiento del dispositivo.