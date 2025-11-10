¿Cuándo termina Mercurio retrógrado de noviembre 2025?

Mercurio retrógrado es uno de los términos de astrología que sin duda ha ganado más popularidad por las redes sociales, y las personas siempre están preguntándose cuándo va a comenzar y terminar este momento.

De acuerdo con la astrología, durante Mercurio retrógrado se modifican las vibraciones en el cosmos y esto afecta directamente en la Tierra, por lo que puede repercutir en algunos aspectos de las personas.

Durante Mercurio retrógrado este planeta pareciera que comienza a orbitar en retroceso en vez de avanzar con normalidad hacia adelante, por lo que muchas personas consideran que durante esta temporada pueden aprovechar la energía.

Esta ilusión óptica visible desde la Tierra se considera como un periodo de retrasos, problemas en comunicación y afectaciones en viajes y en la tecnología, pero también puede representar un espacio para la introspección y la reflexión.

Mercurio retrógrado ı Foto: Especial

¿Cuándo termina Mercurio retrógrado?

Debido a que durante Mercurio retrógrado este astro comienza a orbitar de manea más rápida que la Tierra, esto genera la ilusión óptica de que este va en retroceso, sin embargo, Mercurio no cambia su órbita en ningún momento.

El Mercurio Retrógrado del mes comenzó en este 9 de noviembre del 2025, por lo que durante este mes se espera que este acontecimiento astrológico afecte primero en el signo de Sagitario hasta el 19 de noviembre.

Desde el 19 de noviembre Mercurio será retrógrado en el signo de Escorpio hasta el 29 de noviembre, por lo que se espera que durante estos 20 días las personas puedan reflexionar sobre cosas pasadas o presente y despejarse de los problemas.

Durante Mercurio retrógrado muchas personas afines a la astrología recomiendan evitar tomar decisiones importantes, pues durante este periodo se cree que la mente de las personas puede funcionar con velocidad, por lo que se invita más a la reflexión que a la toma de decisiones.

Asimismo, durante Mercurio retrógrado se puede revisar con mayor profundidad cualquier tema que esté ocupando la mente de las personas, sin importar si esto refiere a un ámbito personal, laboral o sobre vínculos con otras personas.

Debido a que Mercurio tendrá tránsito por Sagitario y Escorpio, la astrología apunta que estos podrían ser los signos más afectados, pero también se espera que los signos de Virgo y Géminis se vean impactados porque están regidos por Mercurio.

Signos afectados por Mercurio retrógrado en noviembre ı Foto: Especial