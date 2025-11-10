¿Qué es curfew, dónde y por qué se propone?

La palabra curfew es un término que se utiliza en distintas regiones del mundo para establecer distintas restricciones horarias, y este término puede ser utilizado de manera gubernamental, familiar, institucional e incluso de manera musical.

El término curfew se utiliza también en algunos títulos de películas, series de televisión, videojuegos y durante conciertos para establecer una hora límite para poder terminar el espectáculo.

Curfew significa toque de queda, por lo que, si se utiliza como una orden por parte de autoridades gubernamentales, este determina un horario delimitado para que las personas permanezcan en sus casas.

Curfew Cincinnati ı Foto: Especial

¿Por qué se propone un curfew y dónde?

Recientemente se estableció en la ciudad de Cincinnati, ubicada en el estado de Ohio, Estados Unidos un curfew, que indicaba que los menores de 18 años de edad no debían transitar las calles sin la compañía de un adulto desde las 21:00 horas hasta las 6:00 horas.

Recientemente se registró un doble tiroteo en Short Vine, Corryville, aproximadamente a las 8:00 horas cerca del campus universitario de Cincinnati.

Debido a esto, el toque de queda que había sido anunciado desde agosto para que a partir de las 23:00 horas los menores de edad no transitaran solos por la ciudad, este se instauró desde dos horas antes en una zona especial.

Mapa de Short Vine ı Foto: Especial

De acuerdo con un medio local, el Ayuntamiento de la ciudad determinó que en algunas zonas de la ciudad el toque de queda será a las 23:00 horas, mientras que en una zona distrito de Short Vine cercana a la universidad de Cincinanati este toque de queda comenzará a las 21:00 horas.

El alcalde de Cincinnati, Aftab Pureval, quien fue reelegido el 4 de noviembre, dijo que se debe continuar con esta intervención para poder garantizar la seguridad de la población, así como “frenar la violencia juvenil”.

Beginning Friday, August 15, 2025, the City of Cincinnati will enforce an updated curfew for unaccompanied minors (children under the age of 18). The curfew will be in effect every night year-round.



Click here for more info: https://t.co/NCVa6dvVD9 pic.twitter.com/RDd98wMnp2 — City of Cincinnati (@CityOfCincy) August 14, 2025

Las excepciones de este toque de queda son: