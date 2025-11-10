¿Qué es curfew, dónde y por qué se propone?

La palabra curfew es un término que se utiliza en distintas regiones del mundo para establecer distintas restricciones horarias, y este término puede ser utilizado de manera gubernamental, familiar, institucional e incluso de manera musical.
El término curfew se utiliza también en algunos títulos de películas, series de televisión, videojuegos y durante conciertos para establecer una hora límite para poder terminar el espectáculo.
Curfew significa toque de queda, por lo que, si se utiliza como una orden por parte de autoridades gubernamentales, este determina un horario delimitado para que las personas permanezcan en sus casas.
¿Por qué se propone un curfew y dónde?
Recientemente se estableció en la ciudad de Cincinnati, ubicada en el estado de Ohio, Estados Unidos un curfew, que indicaba que los menores de 18 años de edad no debían transitar las calles sin la compañía de un adulto desde las 21:00 horas hasta las 6:00 horas.
Recientemente se registró un doble tiroteo en Short Vine, Corryville, aproximadamente a las 8:00 horas cerca del campus universitario de Cincinnati.
Debido a esto, el toque de queda que había sido anunciado desde agosto para que a partir de las 23:00 horas los menores de edad no transitaran solos por la ciudad, este se instauró desde dos horas antes en una zona especial.
De acuerdo con un medio local, el Ayuntamiento de la ciudad determinó que en algunas zonas de la ciudad el toque de queda será a las 23:00 horas, mientras que en una zona distrito de Short Vine cercana a la universidad de Cincinanati este toque de queda comenzará a las 21:00 horas.
El alcalde de Cincinnati, Aftab Pureval, quien fue reelegido el 4 de noviembre, dijo que se debe continuar con esta intervención para poder garantizar la seguridad de la población, así como “frenar la violencia juvenil”.
Las excepciones de este toque de queda son:
- Menores de edad emancipados
- Menores de edad acompañados de un padre o tutor
- Personas menores de edad ejerciendo sus derechos de la Primera Enmienda
- Personas menores de edad que estén yendo o regresando a su trabajo
- Personas menores de edad que estén asistiendo a algún evento escolar, religioso o patrocinado por la ciudad
- Personas menores de edad que se encuentren en alguna situación de emergencia
- Personas menores de edad que estén en un viaje interestatal
- Personas menores de edad que se encuentren en una acera frente a su domicilio
- Personas menores de edad que estén realizando actividades dirigidas por sus padres o tutores.