Cometa 3I Atlas: Estas son las imágenes inéditas de la NASA

Este 17 de noviembre la NASA dio a conocer que harían un evento en vivo a las 3 pm de este miércoles 19 de noviembre en el que mostraron imágenes inéditas del cometa interestelar 3I Atlas.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés) informó que este miércoles compartirían imágenes inéditas del cometa 3I Atlas, las cuáles fueron captadas durante varias misiones que tuvieron.

Este cometa fue descubierno desde el 1 de julio en el observatorio Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS por sus siglas en inglés), y es el tercer cometaa identificado como onjeto interestelar.

El cometa 3I Atlas no representa una amenaza para la Tierra, debido a que no se acercará a meos de 273 millones de kilómetros de distancia, y hasta el momento, esta campaña de observación no tiene precedentes.

Imagen del Cometa 3I Atlas tomada con el Telescopio Lowell Discovery ı Foto: Qicheng Zhang

Nuevas imágenes del cometa 3I Atlas

De acuerdo con la NASA, el cometa 3I Atlas ha sido observado desde distintas posiciones, por lo que han podido continuar aprendiendo las diferencias de este cometa con los cometas del sistema solar.

Desde Marte se han podido obtener las imágenes más cercanas del cometa 3I Atlas, pues a principios de octubre este cometa pasó a menos de 30 millones de kilómetros del planeta rojo.

“El Orbitador de Reconocimiento de Marte (MRO,por sus siglas en inglés) capturó una de las imágenes más cercanas del cometa, mientras que el orbitador Atmósfera y Evolución de Materiales Volátiles de Marte (MAVEN por sus acrónimo en inglés) obtuvo imágenes ultravioletas” informó la NASA.

Asimismo, precisó que estas imágenes ultravioletas obtenidas por el MAVEN son de gran ayuda para que los científicos puedan comprender cuál es la composición de este cometa con mayor precisión.

Imagen del cometa interestelar 3I Atlas ı Foto: NASA

Las imágenes de la Misión Orbitador de Reconocimiento de Marte de la NASA fueron obtenidas con la cámara del Experimetno científico generador de imágenes de alta resolución el 2 de octubre del 2025.

Además, también se compartieron imágenes de la misión MAVEN de la NASA, en la que etiquetan el halo de gas y polvo que dan la forma de coma de este objeto interestelar y se encuentra alreedor de este.

La imagen fue obtenida cuando el cometa 3I Atlas pasaba a través del sistema solar, y fue captada el 9 de octubre del 2025 con un instrumento que ha estudiado a Marte alrededor de su órbita, el cual genera imágenes ultravioleta.