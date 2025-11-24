Eclipse solar más largo: ¿Cuándo y dónde verlo desde México?

Científicos informaron la fecha exacta en la que ocurrirá el eclipse solar más largo de la historia, pues a diferencia de otros, este durará más tiempo del que se ha promediado hasta el momento

Los científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) informaron que el eclipse solar más largo tendrá una trayectoria por Colombia, Venezuela y Guayna.

En 2024 se presenció un exlipse solar total que fue visible en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que muchas personas pudieron presenciar este fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra.

De acuerdo con la NASA, los eclipses solares pueden ser predecidos por los astrónomos mediante cálculos matemáticos del movimiento de la Tierra, la Luna y el Sol y estos se ingresan en computadoras para poder calcular las posiciones relativas de estos.

“Los eclipses son configuraciones específicas de estos cuerpos que pueden ser identificadas por la computadora. Los pronósticos actuales de los eclipses tienen una precisión de tiempo de menos de un minuto en un lapso de cientos de años” detalla la NASA.

Eclipse solar ı Foto: Especial

¿Cuándo y dónde ver el eclipse solar más largo desde México?

La NASA informó que el proóximo eclipse solar más largo será el 16 de julio de 2186, y este tendrá una duración de siete minutos y 29 segundos, lo que es demasiado a comparación del eclipse solar más corto.

El eclipse solar más corto se registró el 3 de febrero de 1919, y este fenómeno duró tan sólo nueve segundos, por lo que existe una gran diferencia a comparación del que se espera para el 2186.

Debido a que su trayectoria se extenderá por Colombia, Venezuela y Guayna, el eclipse solar más largo podrá ser presenciado al sur de México, por lo que quienes sean aficionados de estos fenómenos podrán presenciar un hecho sin precedentes.

Eclipse Solar ı Foto: Especial

Pese a que aún faltan muchos años para el próximo eclipse solar más largo, se tiene previsto que el próximo eclipse solar que será visible desde la Tierra ocurrirá en 2044, y este podrá ser visto desde estados continuos de Estados Unidos.

Los eclipses solares no pueden ser vistos de manera directa, pues se requieren filtros solares especiales para poder observar un eclipse solar de manera segura para eviar lesiones oculares graves.

“Los anteojos para eclipses NO son gafas de sol comunes: sin importar lo oscuras que sean, las gafas de sol comunes no son seguras para observar el Sol.” detalla la NASA al hacer énfasis en utilizar filtros solares especiales.