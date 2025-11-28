Krispy Kreme presenta donas navideñas en colaboración con Snoopy; ¿cuándo y dónde conseguirlas?

¡Llegó la Navidad! La temporada más feliz del año está aquí y nadie se va a quedar fuera de los festejos decembrinos. Por ello, la reconocida cadena de repostería Krispy Kreme ya anunció su esperada edición especial de donas navideñas, inspirada en uno de los personajes más amados por generaciones: Snoopy.
Cada temporada del año, Krispy Kreme sorprende con una edición especial de donas, ideales para acompañar nuestros momentos favoritos de cada mes: otoño, Halloween, 14 de febrero y otras fechas han venido acompañadas de una línea única y exclusiva de estos postres.
Ahora, es el turno de la Navidad y, para ello, Krispy Kreme lanzó una colaboración esperada por todos los fanáticos de las caricaturas retro: se unió con Snoopy, Charlie Brown y Woodstock para darnos una manera única y deliciosa de celebrar estas fiestas.
Donas navideñas de Krispy Kreme con Snoopy: ¿Cuándo y dónde conseguirlas?
A través de redes sociales, Krispy Kreme anunció que YA están disponibles sus donas navideñas edición especial de Snoopy.
La línea consiste en tres donas diferentes, adecuadas para todos los gustos, cada una alusiva a un personaje de esta popular caricatura.
- Corona Navideña: Diseño alusivo a Snoopy recostado sobre una decoración decembrina, con betún y perlas de azúcar
- Esfera de Charlie Brown: Diseño alusivo a este personaje, con relleno sabor brownie
- Snoopy: Una dona con decoración del popular perrito, con un gorro navideño, rellena de Cookies and Kreme
Esta colección estará disponible en sucursales de Krispy Kreme en México desde el 28 de noviembre al 28 de diciembre, ¡así que ya puedes ir por la tuya a la que te quede más cercana!
Recuerda que también puedes ordenar estas donas edición especial a través del sitio web de Krispy Kreme (en ESTE ENLACE) o a través de la aplicación de la cadena de repostería. ¡Corre porque se acaban!
¿Quién es Snoopy y por qué está tan relacionado con la Navidad?
Snoopy es un personaje cuya popularidad ha pasado de generación en generación, aunque, si eres joven, es probable que no lo conozcas o recuerdes.
Fue en 1950 cuando apareció por primera vez el personaje de Snoopy, un perro raza beagle blanco con negro, para la tira cómica Peanuts, creada por Charles M. Schulz. Junto con él, aparecieron otros personajes famosos como el niño Charlie Brown y el pájaro Woodstock, amigos inseparables del perrito.
Sin embargo, fue hasta 1965 que apareció el especial animado A Charlie Brown Christmas, un especial navideño con estos personajes que se convirtió en un infaltable para las fiestas navideñas, y terminó de consolidar la relación de estos personajes con las celebraciones.
