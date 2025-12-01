¿Quién era el hombre que murió tras invadir la jaula de una leona?

Una tragedia sacudió al zoológico Câmara Zoobotanical Park (BICA), en João Pessoa, Brasil, luego de que un adolescente de 19 años muriera tras descender sin autorización a la jaula de una leona.

El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, mostrando el momento en que el joven baja apoyándose en un tronco.

En las imágenes se observa cómo, apenas pisa el interior del recinto, la leona corre hacia él y lo embiste. Aunque intenta ponerse de pie y escapar, el animal vuelve a alcanzarlo y lo derriba con fuerza.

🇧🇷 | Brasil: Hombre de 19 años invade la jaula de una leona que se la ve tranquila antes del suceso en el zoológico.



📌El animal está bajo observación veterinaria. Mientras es ahora el centro de una petición en redes sociales para evitar su sacrificio.

Poco después, medios internacionales confirmaron que el joven, identificado como Gerson de Melo Machado, perdió la vida en el sitio del ataque.

De acuerdo con autoridades locales, Machado logró escalar una pared de más de seis metros y superar las rejas de seguridad antes de ingresar al recinto del animal. El gobierno municipal informó que varios testigos captaron la escena en video.

¿Quién era Gerson de Melo Machado?

Los reportes policiales y el testimonio de una consejera tutelar permitieron reconstruir parte de la vida del joven. A pesar de sus antecedentes por daños, hurto y otros incidentes cometidos durante su adolescencia, quienes lo conocieron aseguran que tenía una fascinación especial por los felinos salvajes.

Según Verônica Oliveira, consejera que lo acompañó durante años, Gerson soñaba con convertirse en domador de leones y viajar a África. Desde niño hablaba de ir a un safari porque quería convivir con los animales que más admiraba.

La leona a la que le invadieron su jaula en el zoológico de Brasil ı Foto: Redes sociales

LMCT