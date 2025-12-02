¿Cuál es el calendario de adviento de maquillaje más barato? | PRECIO

En la temporada navideña uno de los regalos y compras predilectas son los calendarios de adviento, pues muchas personas buscan cómo contar los días antes de que llegue la navidad.

Los calendarios de adviento son un calendario que en ocasiones tienen 24 espacios, mientras que en otras tiene 12 espacios, y en estos se pueden colocar diversos objetos.

Estos espacios en los calendarios de adviento funcionan como un conteo previo a la navidad, por lo que muchas marcas lanzan sus versiones para que las personas que los adquieran podrán tener un regalo diario antes de que llegue la navidad.

Calendario de adviento de maquillaje ı Foto: Especial

¿Cuál es el calendario de adviento de maquillaje más barato?

Algunas marcas de maquilaje y productos de belleza lanzan sus propios calendarios de adviento, por lo que probablemente durante la temporada navideña puedas encontrar el de tu marca favorita.

Los calendarios de adviento de maquillaje pueden contener productor en su versión miniatura, y algunos pueden alcanzar precios de hasta más de 9 mil pesos como es el caso del de Carolina Herrera.

Por su parte, la tienda departamental Liverpool lanzó su propio calendario de adviento, el cual contiene productos de marcas de lujo que podrás adquirir por 4 mil pesos.

Calendarios de adviento caros ı Foto: Captura de pantalla

La marca Beauty Creations también lanzó un calendaro de adviento, y por mil 299 pesos podrás encontrar entre los 12 productos que este contiene aceite para labios, primer, un rizador de pestaña, e incluso una paleta de sombras.

Pese a que algunos calendarios de adviento tienen costos elevados, algunos tienen costos más accesibles e incluso se encuentran en rebaja, como e el caso del calendario de adviento de la marca Tony Moly, que actualmente tiene un costo de rebaja de 649 pesos.

Calendario de adviento más barato ı Foto: Captura de pantalla

En Amazon puedes encontrar opciones por menos de 500 pesos, y estos contienen hasta 24 productos de maquillaje entre los que se encuentran pinzas para el cabello navideñas, labiales, contorno, espejo, iluminador, rimel, sombras de ojos, delineadores y más.

Calendarios de adviento baratos ı Foto: Captura de pantalla

El calendario de adviento más barato de maquillaje tiene un precio de 420 pesos mexicanos y está disponible en Amazon, y este contiene 12 productos de maquillaje que son aptos para niñas, adolescentes y mujeres.

Calendario de adviento más barato ı Foto: Captura de pantalla

Sin duda alguna un buen regalo previo a la navidad sería un calendario de adviento, para que tu persona especial pueda ir recibiendo detalles antes de la navidad.

