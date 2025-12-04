En los últimos años se han difundido diversas expresiones que están destinadas a definir las múltiples maneras en que las personas viven la atracción. En un mundo en constante transformación, recientemente surgió un concepto que empezó a difundirse, sobre todo, en comunidades digitales.

Se trata de la palabra “berrisexual”, un término denominado por muchos usuarios como una microetiqueta, pero que describe a la perfección cómo se sienten. En La Razón, te contamos de qué se trata.

¿Qué significa ser berrisexual?

Según una de las definiciones más difundidas en Urban Dictionary, una persona que se identifica como berrisexual es alguien “atraída por las mujeres, los géneros femeninos y las identidades andróginas, pero que rara vez siente atracción hacia los hombres o los géneros masculinos”.

En otras palabras, ser berrisexual significa que la atracción por otras personas puede abarcar distintos géneros, aunque la inclinación hacia los hombres o identidades masculinas suele ser menos común o menos intensa.

La berrisexualidad se ubica dentro de lo que algunas comunidades denominan microetiquetas, es decir, categorías más específicas dentro de un espectro amplio como el bisexual, pansexual u omnisexual, que forman parte de la comunidad LGBT+.

La diferencia principal radica en la frecuencia o intensidad de la atracción hacia ciertos géneros, un aspecto que para algunos resulta clave a la hora de elegir pareja o involucrarse con alguien.

La berrisexualidad se relaciona con la pansexualidad y la omnisexualidad pues las tres reconocen la posibilidad de sentir atracción hacia todos los géneros. Sin embargo, lo que la distingue es una atracción leve hacia lo masculino.

Entre sus términos complementarios se encuentran almondsexual —la versión inversa con inclinación hacia lo masculino—, así como etiquetas como leafsexual o petalsexual.

Este nuevo concepto cuestiona la idea de que la atracción debe ser igual en todas las direcciones para ser válida. Tal como señala una entrada en Urban Dictionary, berrisexual está pensado para quienes “usualmente no sienten atracción por los chicos” pero podrían hacer una excepción con alguien muy especial.

¿Cuál sería la bandera berrisexual?

La bandera del orgullo berrisexual, de acuerdo con usuarios de Reddit, está caracterizada por poseer tonos suaves de morado y blanco, representa este equilibrio. Según explican usuarios, los colores evoca la imagen de las bayas que maduran en una vid.

¿Cómo surgió el término berrisexual?

El término berrisexual comenzó a ganar notoriedad en plataformas como Reddit y TikTok, donde varias personas expresaron que se sentían finalmente representadas por una palabra más precisa. Entre los comentarios compartidos se destacaron frases como “necesitamos más representación” y la celebración de poder nombrarse sin tener que ajustarse a etiquetas demasiado generales, como bisexual.

Sin embargo, el concepto fue creado en noviembre de 2023 por la usuaria de Tumblr genderstarbucks, quien también es conocida como Laurian.