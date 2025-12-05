‘Mapache fiestero’ causa destrozos en una tienda y amanece desmayado en el baño

Lo que parecía ser una madrugada tranquila en una licorería de Ashland, Virginia, terminó convirtiéndose en una escena digna de una comedia, protagonizada nada más y nada menos que por un mapache.

El pequeño “bandido enmascarado” pasó de ladrón improvisado a protagonista mundial luego de irrumpir en la tienda, beber alcohol sin control y quedar desmayado junto al inodoro.

De acuerdo con la información compartida por medios locales, el incidente ocurrió cuando el mapache cayó literalmente desde el techo de la licorería, atravesando una de las placas hasta aterrizar en el interior del negocio. Una vez dentro, no perdió el tiempo: comenzó a explorar los pasillos y descubrió botellas de licor.

Los empleados se encontraron con un escenario digno de “resaca de oficina”; botellas tiradas, envases rotos, alcohol regado en el piso y un rastro evidente del caos que había provocado el animal.

Pero lo más sorprendente estaba por descubrir; en el baño, desmayado junto al inodoro, permanecía el responsable del desastre, un mapache totalmente borracho y dormido como si se hubiera escapado de una fiesta épica.

Las autoridades del Hanover County Animal Protection and Shelter fueron llamadas al lugar. La oficial Samantha Martin aseguró al mapache y lo trasladó al refugio, donde el animalito tuvo que “dormir la borrachera” antes de poder ser “interrogado”.

Afortunadamente, el pequeño no presentaba heridas, solo lo que describieron como “una resaca severa y un historial de malas decisiones”.

Tras recuperarse, el mapache fue liberado en su hábitat natural, probablemente sin recordar nada de su aventura nocturna. Sin embargo, su hazaña ya lo había convertido en celebridad.

El caso explotó en redes sociales, donde usuarios bautizaron al mapache como “El Raccoon Fiestero”, “Mapache McLovin”, e incluso “El Licor-ladrón del siglo”.

Otros bromearon con que necesitaba “rehabilitación”, mientras que la mayoría lo adoptó como símbolo absoluto de cómo no manejar las celebraciones decembrinas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL