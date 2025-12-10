Celebración guadalupana

Frases para agradecer a la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre

En la fecha más significativa para los feligreses, te presentamos frases emotivas y sencillas para dedicar a la Virgen en redes, altares o peregrinaciones

Peregrinos devotos a la Virgen de Guadalupe visitan la Basílica de Guadalupe con motivo del aniversario 493 de la aparición de la virgen en el Cerro del Tepeyac.
Peregrinos devotos a la Virgen de Guadalupe visitan la Basílica de Guadalupe con motivo del aniversario 493 de la aparición de la virgen en el Cerro del Tepeyac.
Mariana Salazar Lozada

Cada 12 de diciembre, millones de personas en México y otros países de América Latina celebran el Día de la Virgen de Guadalupe, una de las figuras religiosas más importantes del país y símbolo de fe, protección y esperanza.

Como parte de esta tradición, muchas familias y creyentes acostumbran compartir mensajes, dedicar oraciones y expresar agradecimientos a la “Morenita del Tepeyac”, ya sea de forma personal, en redes sociales o durante peregrinaciones y celebraciones comunitarias.

Virgen de Guadalupe
Virgen de Guadalupe

La fecha conmemora la última aparición de la Virgen a Juan Diego en 1531, acontecimiento que, de acuerdo con la tradición católica, marcó el origen de su devoción.

Festejos para la Virgen de Guadalupe
Virgen de Guadalupe: así fueron las apariciones a Juan Diego en el Tepeyac

Cada año, la Basílica de Guadalupe recibe a millones de peregrinos que acuden para agradecer favores, pedir bendiciones o simplemente renovar su fe.

En este contexto, las frases breves y mensajes de agradecimiento se han convertido en una manera sencilla y accesible de mantener viva la tradición.

Muchos fieles buscan expresiones que transmitan gratitud, esperanza y cercanía espiritual sin necesidad de extenderse demasiado.

Estas dedicatorias suelen acompañar fotografías, veladoras, altares caseros o publicaciones en redes, especialmente durante la madrugada del 12 de diciembre, cuando se entonan las tradicionales “mañanitas”.

A continuación, se te decimos cuáles son las frases cortas y originales que pueden utilizarse para agradecer a la Virgen de Guadalupe en su día, manteniendo un tono respetuoso, cálido y accesible; frases cortas y originales de agradecimiento a la Virgen de Guadalupe:

  • Gracias, Virgencita, por sostener mis días cuando más lo necesito.”
  • Morenita, gracias por no soltar mi mano.”
  • “Hoy agradezco tu luz, que nunca se apaga.”
  • Gracias, Madre, por tus silencios que también me acompañan.”
  • “Virgencita, gracias por el camino que iluminas, incluso cuando no lo veo.
  • Gracias por tu paz, que llega siempre a tiempo.”
  • Morenita del Tepeyac, gracias por cuidar mi hogar.”
  • “Gracias, Virgen de Guadalupe, por las fuerzas que no sabía que tenía.”
  • “Hoy te doy gracias por lo vivido, lo aprendido y lo que viene.”
  • “Madre, gracias por cubrirme con tu manto aun en mis dudas.”
  • Entre muchas otras.
Concentración de peregrinos en el atrio de la Basílica de Guadalupe, ayer.
Concentración de peregrinos en el atrio de la Basílica de Guadalupe.

Estas frases pueden adaptarse, personalizarse o combinarse según el momento o el sentimiento particular de quien las comparte.

Para muchos fieles, expresar gratitud es una forma de renovar su fe y reconocer los momentos de fortaleza o consuelo que atribuyen a la Virgen de Guadalupe.

