¿Cuál es el verdadero origen del meme viral 67?

La frase 67 ha desatado mucha intriga entre las personas adultas, ya que los jóvenes de la generación alfa de Estados Unidos están utilizando mucho esta tendencia que parece no tener sentido.

Este meme comenzó a hacerse viral entre los adolescentes de Estados Unidos, por lo que los adultos comenzaron a preguntarse qué es lo que significaba esta frase que desataba muchas risas entre los jóvenes.

La frase six seven ganó más popularidad en agosto, cuando grabaron a un chico rubio en un partido de basketball diciendo la frase six seven, por lo que los memes comenzaron a hacer memes e incluso videos de terror analógico.

67 guy ı Foto: Captura de pantalla @aprendiendoddtodo

¿Cuál es el origen de six seven?

Existen muchas versiones sobre el origen de six seven, sin embargo, todos apuntan al mismo origen, el cuál deriva de una canción Doot Doot (6 7) del rapero estadounidense Skrilla.

Algunas personas han relacionado el número 67 de Skrilla con la calle 67 de Filadelfia, la ciudad natal del rapero, mientras que otras personas han explicado que este término proviene del lenguaje de la comunidad afroamericana.

El creador de contenido chapotoofamous explica que la frase six seven “en inglés de barrio” hace referencia a un códico policiaco abreviado, pues 10-67 es utilizado en los radiocomunicadores de los policías para indicar que se está reportando una muerte o un cadáver.

En su canción, el rapero Skrilla menciona las frases Por la forma en que suena el switch sé que se está muriendo, 67 acabo de pasar por la carretera (The way that switch brrt, I know he dyin’ 6-7, I just bipped right on the highway).

Skrilla halando sobre su canción Doot Doot (6 7) ı Foto: Captura de pantalla GENIUS

Skrilla explica en un video del canal de YouTube Genius el significado de su canción Doot Dot (6 7), y señala que el jugador de Basketball de la Universidad de Kansas, Taylen Kinney (TK), fue quien comezó la tendencia de decir la frase six seven y hacer el movimiento de manos.

TK comenzó esta tendencia cuando se encontraba grabando un video con uno de sus compañeros de equipo, y cuando este le pide que califique su bebida de starbucks, el jugador dice que le dá entre un 6 y un 7 mientras hace un gesto indeciso con las manos diciendo “six seven”.

TK 67 y Skrilla ı Foto: Especial

TK comparte videos en su cuenta oficial de Tik Tok utilizando la canción de Skrilla, y en esta hace el famoso movimiento cuando se menciona la frase 67, por lo que ahora incluso tiene una marca de agua purificada enlatada llamada 67 Water Overtime.

Otras versiones apuntan que esta parte de la canción de Skrilla comenzó a hacerse virale mediante ediciones del jugador de basketball LaMelo Ball, pues este mide seis pies y siete pulgadas.

67 Water Overtime ı Foto: Redes Sociales