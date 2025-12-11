¿Por qué buscar 67 en Google es divertido y qué significa?

Recientemente se comenzó a hacer viral un meme en internet sobre 67, e incluso Google se sumó a esta tendencia, por lo que algunas personas se están preguntando por qué es divetido.

El término six seven está causando intriga en algunas personas, principalmente en adultos, ya que esta tendencia es muy utilizada entre los jóvenes, principalmente en adolescentes de Estados Unidos.

Al buscar six seven en Google la pantalla comienza a moverse, haciendo referencia al gesto de las manos extendidas hacia adelante moviéndose de arriba hacia abajo cuando dicen esta frase.

Six seven Google ı Foto: Captura de pantalla

¿Por qué es divertido 67?

La frase six seven es utilizada por los adolescentes luego de que esta se hiciera viral, y debe ser dicha con un tono en específico y el movimiento de manos, sin embargo, no existe un significado literal para esto.

Six seven es utilizado entre los jóvenes como parte de un lenguaje generacional, por lo que esta frase, que es soltada al azar incluso para responder preguntas, no es entendida por los adultos.

Alrededor del término 67 surgieron diversos memes, pero hay uno que ha ganado mayor peso en redes sociales, e incluso se han desatado críticas en contra de este, pues es protagonizado por un menor de edad rubio.

En este meme se puede observar a un adolescente estadounidense rubio diciendo six seven y haciendo el movimiento de manos cuando se encontraba en un partido de basketball, por lo que algunas personas lo señalaron por apropiación del lenguaje.

Incluso algunas personas comenzaron a señalar que este era “el chico 67” o que existía un arquetipo para los jóvenes que se vestían igual que él, llamado “mason 67” y es utilizado en Estados Unidos.

En agosto comenzaron a circular videos de el chico 67 editados como terror analógico, por lo que incluso estos parecen una creepypasta como las que se hicieron conocidas en 2006.

67 guy ı Foto: Captura de pantalla @aprendiendoddtodo

¿Qué significa six seven?

Para poder entender el término six seven se debe tomar en cuenta el trasfondo narrativo (lore) que existe detrás de los memes virales en internet, ya que muchos de estos cuentan con un orígen pero carecen de un significado profundo.

Este término, como muchos otros relacionados con números como el 69, 25 o 4:20, únicamente hacen referencia a una situación concreta, pero no requieren entenderlas para darle sentido a la tendencia.

Algunas personas señalan que six seven puede ser un brainrot para la generación alfa, debido a que los menores de edad de Estados Unidos al escuchar 67 de manera inmediata gritan la frase y hacen la mímica con las manos para acompañarla.

Six seven alcanzó la viralidad en muy poco tiempo, por lo que ahora existen emotes de 67, playeras, stickers, e incluso se le ha hecho referencia a esta tendencia en series animadas como South Park.

67 South Park ı Foto: Captura de pantalla