¿Quién mató a Viviana Haeger?

El caso de Viviana Haeger es uno de los más polémicos de habla hispana. La contadora chilena fue encontrada muerta en el año 2010 al interior de su casa en la comuna de Puerto Varas, al sur de Chile tras estar desaparecida por 42 días.

Su cadáver fue hallado en el entretecho de su casa por su esposo Jaime Anguita, a pesar de que anteriormente la policía revisó cada espacio de la casa de Viviana Haeger y estuvo en ella durante las primeras semanas de la búsqueda.

Esta es la reconstrucción de los hechos que hizo José Heriberto Pérez Mancilla por el crimen de Viviana Haeger. ¿Qué opináis, Criminópatas?



¿Quién mató a Viviana Hager?

La familia de la mujer culpó a Anguita de la muerte, pero fue absuelto de manera unánime por falta de contundencia en las pruebas. Se le señalaba por supuestamente haber contratado un sicario para asesinar a su esposa, cosa que no pudo ser probada durante el juicio. Sin embargo, antes de ser absuelto, el sujeto asegura haber sido torturado durante el año con nueve meses que estuvo encarcelado al ser considerado el principal sospechoso.

“Como primera medida, se requirió a Gendarmería que aplicaran la política por riesgo de suicidio, por lo que durante más de seis meses no pudo dormir con la luz apagada, es decir en oscuridad, era despertado reiteradamente en las noche sy debía dormir vigilado por un gendarme quien estaba en la misma celda que él”, asegura una demanda levantada por él.

Por otro lado, en septiembre de 2017 el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt halló culpable a José Pérez Mancilla por el delito de robo con homicidio y lo sentenció a diez años de presidio.

A pesar de ello, desde el 2023 Pérez se encuentra libre. El carpintero del condominio confesó que había asfixiado a la mujer después de haber intentado robar su casa. Obtuvo la libertad condicional después de 8 años preso y gracias a su buena conducta, así como informes psicosociales favorables.