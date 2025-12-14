¿Qué pasará el 19 de diciembre con el cometa 3I Atlas? Esto dice la NASA

El cometa 3I Atlas es el tercer objeto interestelar en ser detectado por la NASA, ya que este objeto que está pasando por el Sistema Solar proviene del exterior y no depende de la gravedad del Sol.

El 1 de julio el cometa 3I Atlas fue detectado por primera vez en Río Hurtado, Chile, en el telescopio de sondeo Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por sus siglas en inglés).

Luego de su primer avistamiento, la NASA comenzó a recopilar las observaciones del cometa interestelar 3I Atlas, con la finalidad de conocer más información sobre su origen y su composición.

Cometa interestelar 3I Atlas ı Foto: NASA

¿Qué pasará el 19 de diciembre con el cometa 3I Atlas?

De acuerdo con las observaciones realizadas por la NASA, la trayectoria del cometa 3I Atlas “muestran que se está moviendo demasiado rápido como para estar limitado por la gravedad del Sol y que sigue lo que se conoce como una trayectoria hiperbólica.”

Pese a que este es un objeto interestelar, este cometa no representa una amenaza para el planeta, sin embargo, este pasará cerca de la Tierra el 19 de diciembre.

Durante su trayectoria, el cometa intereselar 3I Atlas pasará cerca de la Tierra el 19 de diciembre, pero la distancia que este tendrá será de unos 270 millones de kilómetros, que es casi el doble de la distancia que tiene el Sol.

Un físico y teórico estadounidense-israelí encendió las alertas entre muchas peronas, pues este señaló que el cometa 3I Atlas podría dar “un regalo inesperado” este 19 de diciembre.

Teoría del cometa 3I Atlas

Abraham Loeb, mejor conocido como Avi Loeb, quien está especializado en astrofísica y cosmología, generó diversas reacciones entre las personas que siguen de cerca las teorías que emitió.

El teórico señaló que el cometa interestelar 3I Atlas podría tener características diferentes a las de un cometa natural, por lo que este lo consideró como un objeto que podría provenir de tecnología extraterrestre.

Avi Loeb apuntób que el cometa interestelar 3I Atlas podría tratarse de un objeto distinto a un cometa, por lo que comentó “Esperemos no recibir regalos indeseados para las fiestas”, ya que este objeto pasará cerca de la Tierra antes de las festividades navideñas.

Pese a las teorías de Avi Loeb y otras personas, la NASA ha sostenido que tanto la composición como el comportamiento de este objeto interestelar son propias de un cometa, por lo que este no representa un peligro para la Tierra.