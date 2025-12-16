Richard Hart de Green Rhino se disculpa con México tras insultar al bolillo y pan de dulce

Hace unos días, una enorme polémica rodeó al panadero Richard Hart, dueño del restaurante en CDMX Green Rhino, cuando se le ocurrió criticar severamente a México por “no tener cultura del pan” e insultar a panes tradicionales del país como el bolillo.

“Abriré la mejor panadería del mundo en la Ciudad de México ¿Sabes? En México no tienen mucha cultura del pan, hacen tortas en estos blanco, feos rollos que son muy baratos hechos industrialmente (bolillos)“, dijo Richard Hart y el audio no tardó en hacerse viral.

@savali.travels Example #684849 of how tourism so often mirrors colonial exploitation: Recently, Richard Hart of Green Rhino claimed that Mexico City “doesn’t have bread culture”—a statement that conveniently justifies opening his version of the “world’s best bakery” in a city whose existing food traditions he dismisses with open contempt. This is a familiar pattern within the world of tourism: devalue local culture → position yourself as the solution → frame it as a civilizing mission (aka Richard’s bread coming to save Mexico from “those ugly cheap tortas”) then extract profit from the very place you claim is so deeply lacking. Unsurprisingly, this bakery he aims to open will be designed to cater to a foreign clientele—tourists and expats whose spending enriches wealthy business owners, while local food systems and everyday cultural institutions are treated as invisible, inferior, or unworthy of recognition. Mexico City does not lack bread culture. It lacks protection from an extractive tourism economy that rewards outsiders for “discovering” what local communities have sustained for generations. If you’re visiting Mexico City, do what tourism should do: support what already exists. When I visited the iconic neighborhood staple Pasteleria La Ideal, I remember being so deeply overwhelmed with the choices of different types of breads that I had to get help just organizing my thoughts. I say all this to say: Richard Hart, Mexico does not need your bread. Thank you. #EthicalTravel #MexicoCity #TourismIsColonial #foodculture ♬ original sound - savali.travels

De este modo, el sujeto no solo insultó a uno de los panes más famosos del país, pues además dio a entender que estaría educando a los mexicanos sobre buena panadería con su negocio.

Los mexicanos no se quedaron callados y rápidamente le llovieron fuertes críticas al panadero y a su negocio Green Rhino, restaurante que se encuentra en la calle Tonalá de la Roma Norte.

Richard Hart pide perdón

En medio de la polémica, la panadería publicó un comunicado “a todos los mexicanos” en sus redes sociales, donde Hart pidió disculpas tras atacar a parte de la cultura mexicana.

“Sobre los comentarios que hice acerca de la cultura del pan mexicano, he escuchado la conversación en redes y he leído sus mensajes. Quiero ofrecer una disculpa clara y sincera”, comenzó, “me equivoqué y lo lamento profundamente”.

“Desde que me mudé a México, me enamoré de la gente de esta ciudad. Sin embargo, mis palabras no reflejaron ese respeto, en este país soy un invitado y olvidé actuar como tal”, siguió.

Asimismo, prometió enmendar sus errores con acciones: “A partir de ahora, mi prioridad será escuchar más y hablar menos. Mi compromiso es demostrar con acciones el respeto que la cultura mexicana merece”. El mensaje de Richard finaliza: “Aprenderé de esta lamentable experiencia y me esforzaré por hacerlo mejor cada día”.

Si bien su mensaje no cuenta con los comentarios activados, en otras redes sociales replicaron el comunicado y de este modo, el público mexicano dejó ver su indignación por lo ocurrido.

De este modo, cientos de mexicanos molestos por la situación dejaron claro que su intención es no comprar en el restaurante del extranjero, pues no desean apoyar un negocio de alguien que ataca la comida mexicana.

Algunos mensajes son:

"Las disculpas no las aceptamos y menos las disculpas hechas en chatgpt“.

“Con comentarios restringidos no se vale”.

“No hay perdón”.

“Ahorita no estamos disculpando a nadie”.

“Inche disculpa pedorra”.

“Aún así, ya te vas Richard”.