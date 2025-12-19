Úrsidas 2025: ¿Cuándo es la última lluvia de meteoros del año y cómo verla desde México?

Qué es, cuándo es y cómo ver la Úrsidas de 2025.

Los fenómenos astronómicos son todo un campo de estudio para algunas personas, y fuente de increíbles espectáculos para otras. Además de las lunas llenas y la alineación de planetas, entre los más populares se encuentran las lluvias de meteoros o estrellas. Ahora, para cerrar el 2025, viene Úrsidas, la última del año.

Se conoce como Úrsidas a la lluvia de meteoros que se registra en las últimas semanas del año, con su pico máximo generalmente días antes de la Navidad, debido a que la tierra atraviesa anualmente la órbita de un cometa, cuyos restos generan los meteoros al entrar en la atmósfera.

Ilustración de una lluvia de meteoros. ı Foto: La Razón (con Meta IA)

Úrsidas es uno de los fenómenos de fin de año más esperados por los fanáticos de la astronomía, pero ¿qué es? ¿A qué hora es y cómo se observa? ¿Es posible verla desde México? Te contamos todo.

Lluvia de meteoros Úrsidas: ¿Qué es y cuándo ocurre?

Úrsidas es una lluvia de meteoros que se registra cada año, debido a la rotación natural de la Tierra que, en su ruta alrededor del sol, atraviesa los restos del cometa 8P/Tuttle.

Cada vez que el cometa 8P/Tuttle pasa cerca del Sol (cada 13,5 años aproximadamente), su núcleo se calienta y expulsa partículas que forman una corriente de escombros en su trayectoria orbital.

La Tierra cruza esta corriente anualmente en diciembre, y choca con los restos a 33 km/s. Esto genera el calor de fricción al entrar en la atmósfera y produce los destellos luminosos de los meteoros.

Aunque el cometa regresa cada 13-14 años, sus restos persisten en el espacio, lo cual forma un “anillo” que la Tierra atraviesa todos los años, asegurando así la recurrencia de las Úrsidas entre el 17 y 26 de diciembre.

Así, es uno de los fenómenos astronómicos más esperados hacia el final del año.

¿Dónde y cuándo ver la lluvia de meteoritos Úrsidas?

Las Úrsidas son la última lluvia de meteoros del año, activa del 17 al 26 de diciembre, con su pico máximo en la noche del 21 al 22 de diciembre.

Este 2025, las condiciones para ver este fenómeno serán óptimas en el hemisferio norte gracias a la Luna Nueva el 20 de diciembre, que dejará cielos oscuros sin interferencia lunar. Particularmente, países como:

Canadá y Alaska (EU)

Norte de Europa (Escandinavia, Reino Unido, Islandia)

España

México y el sur de Estados Unidos

