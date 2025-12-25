Perrito ‘roba’ un peluche de una tienda y la gente se une para comprárselo | VIDEO

La magia de la Navidad se hizo presente en Mérida, Yucatán, con un gesto que conmovió a cientos de personas en redes sociales.

Un perrito callejero dentro de un centro comercial de la ciudad “robó” un peluche, pero, lo que más llamó la atención, fue la reacción de la gente que presenció la escena. El momento se volvió viral en pocas horas y en La Razón de México te contamos qué pasó.

Perrito ‘roba’ un peluche de una tienda y la gente se une para comprárselo | VIDEO

En plena temporada decembrina, un perrito callejero protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales como X, antes Twitter, y TikTok. El lomito entró a una tienda de una concurrida plaza comercial y, con timidez, tomó un peluche entre sus dientes para intentar salir con él.

Los empleados del lugar lo interceptaron y trataron de convencerlo de diversas formas de soltar el osito de peluche, pero él se resistía.

Al ver la insistencia del animal y la ternura con la que se aferraba a su juguete, los clientes que presenciaban la escena decidieron actuar. En lugar de llamar a seguridad o reprender al perrito, varios desconocidos se organizaron y juntaron dinero para pagar el peluche.

En el video que circula en plataformas digitales, se escucha a la gente organizarse para armar “la cooperacha” y regalarle un momento de felicidad al can.

Finalmente, el perrito recibió su regalo y, al darse cuenta de que era suyo, comenzó a saltar y jugar con una alegría desbordante en medio de la plaza. El momento viral refleja cómo la solidaridad de la Navidad alcanzó hasta a los lomitos.

El video del perrito que “roba” un peluche de una tienda, como los usuarios han llamado a este episodio, ya le dio la vuelta al mundo. Medios de comunicación de países como Guatemala, El Salvador, Chile y Argentina, también han compartido este momento de magia navideña en Mérida Yucatán.

El público felicita a quienes participaron en la “cooperacha” por el osito de peluche y otros critican a la tienda por no “regalarle” el muñeco al perrito.

Algunos comentarios en redes sociales sobre esta escena viral fueron: