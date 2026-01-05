¿Cuándo y a qué hora llegan los Reyes Magos a México en 2026?

Los tres Reyes Magos son muy esperados en enero, pues estos traen regalos a muchos niños en México que les escriben una carta con su lista de deseos para este 2026.

En algunos estados del país Santa Claus es el encargado de llevar alegría a los más pequeños de los hogares, mientras que en otros los encargados de esta tarea son los tres Reyes Magos.

Melchor, Gaspar y Baltasar son tres personajes muy esperados por muchos niños que se portaron bien durante todo el año para poder recibir regalos en sus hogares en enero, justo antes de que regresen a clases después su periodo vacacional invernal.

Reyes Magos ı Foto: Especial

¿Cuándo y a qué hora llegan los Reyes Magos?

La llegada de los Reyes Magos será durante la madrugada del martes 6 de enero, por lo que en muchos hogares se podrá ver los regalos que estos trajeron hasta la mañana del 6 de enero.

No existe una hora precisa para que los tres Reyes Magos lleguen a cada hogar, sin embargo se tiene estimado que estos comiencen su recorrido a partir de las 00:00 horas del 6 de enero.

Esto da paso a que en este 2026 las niñas y los niños que recibieron regalos por parte de los Reyes Magos puedan disfrutar de estos y jugar por unos días antes de que deban regresar a clases.

Reyes Magos ı Foto: Especial

¿Por qué los Reyes Magos traen regalos?

Los Reyes Magos llevan regalos a varios países el 6 de enero debido a que este día coincide con el Día de la Epifanía que se encuentra establecido en la religión Católica, y esta es una de las celebraciones litúrgicas más antiguas.

Este día marca el fin del perido navideño en muchos países, y de acuerdo con la Biblia, los tres Reyes Magos emprendieron un viaje por Jerusalén para llegar a Belé, donde Jesucristo había nacido unos días atrás.

Los tres Reyes Magos ofrecieron al niño Dios una ofrenda como regalo, cada uno le dio oro, incienso y mirra respectivamente, y es por esto que se comenzó con la tradición de la llegada de los Reyes Magos en muchos hogares.

Pese a su nombre, los Reyes Magos eran sacerdotes pertenecientes a una casta que estudiaba las estrellas con la finalidad de encontrar a Dios, y se tiene la creencia de que estos podrían haber sido monarcas del oriente o el mediterráneo.

Reyes Magos ı Foto: Especial

¿Cómo se puede seguir el recorrido de los Reyes Magos?

Este 2026 se podrá seguir la travesía que realizan los Reyes Magos desde Persia, Arabia y la India para poder llegar a cada uno de los hogares en los que algún niño les dejó su lista de deseos.

La página web “Localiza a los Reyes Magos” cuenta con un mapa en el que se muestra el avance en tiempo real de los tres Reyes Magos para poder llegar a diversos países.

Sin embargo, se recomienda a todas las niñas y los niños dormir temprano durante la noche de este lunes 5 de febrero, para así poder despertar con sorpresa que dejó en sus hogares la magia de los Reyes Magos.

Mapa de los Reyes Magos ı Foto: Captura de pantalla

