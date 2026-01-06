Eclipse Solar 2026: ¿Cuándo y dónde verlo desde México?

En 2026 se espera que ocurran al menos cuatro eclipses, de los cuales dos serán lunares y dos serán solares, por lo que si eres un aficionado de la astronomía podrás disfrutar de estos eventos tomando precauciones.

Uno de los eclipses solares del 2026 será un eclipse solar total, y este será el primero que se podrá ver en Europa desde hace más de un siglo, lo que quiere decir que las personas que se encuentren en la Península Ibérica podrán ver este fenómeno.

El primer eclipse solar del 2026 ocurrirá el 17 de febrero, y en esta ocasión un eclipse anular de Sol será visible en la Antártida, el sur de África, el Océano Pacífico, Atlántico, Índigo y también en Sudamérica.

El segundo eclipse solar será uno total, y este ocurrirá el 12 de agosto, y será visible en Europa, y podrá ser visto también en el Ártico, Groenlandia e Islandia, mientras que en América del Norte será parcialmente visible.

Eclipse parcial de sol ı Foto: Especial

¿Cómo ver el eclipse solar en México?

El eclipse solar de febrero dejará visible un anillo de fuego en el cielo aproximadamente a las 12:13 horas en Sudamérica, y tendrá una duración de aproximadamente poco más de 2 minutos.

Este eclipse anular de Sol será visible en Sudamérica, por lo que será visible en Argentina y Chile de manera directa, por lo que en México no podrá verse sin necesidad de seguir una transmisión en vivo en línea.

Este fenómeno se registrará aproximadamente a las 15:57 horas del centro de México, por lo que para disfrutarlo se podrán sintonizar transmisiones en vivo como la de la NASA, o en la aplicación Stellarium.

Debido a que el eclipse solar total del 12 de agosto del 2026 solamente será visible en Europa, se pueden seguir transmisiones en vivo por medio de YouTube en plataformas como Time and Date.

Eclipse Solar ı Foto: Especial

¿Cómo ver un eclipse solar?

Los eclipses solares no deben observarse directamente, ya que este puede producir daños irreparables en los ojos, por lo que para poder apreciar este fenómeno astronómico se recomienda tomar medidas precautorias.

Para poder observar un eclipse solar se requieren gafas especiales para poder observarlo, y en cuanto a cámaras, celulares y telescopios también se requieren filtros solares adecuados para observarlo de manera segura.

Además, también se puede recurrir a la observación indirecta con una caja de cartón o una proyección natural, con una caja se puede colocar papel aluminio y papel blanco, en la capa de aluminio se debe hacer una ranura para que se proyecte una imagen de media luna en el papel blanco al interior de la caja.

