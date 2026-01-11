Estación espacial internacional adelanta regreso de tripulantes de la NASA por problema médico

Esto se sabe

Yosselin Pérez

Recientemente se informó que la tripulación de la NASA que se encontraba en la misión Crew-11 de la Estación Espacial Internacional (EEI) regresarán antes de lo previsto debido a un problema médico.

El 1 de agosto del 2025 la nave espacial Dragon de SpaceX despegó para dirigirse a la EEI con la tripulación de la misión Crew-11 a bordo, en las que se encuentran Mike Fincke, Zena Cardman, Kimiya Yui y Oleg Platonov a bordo.

El lanzamiento de la misión había sido cancelado el 31 de julio debido a una capa de nubes que se encontraban en Cabo Cañaeral, Florida, por lo que este lanzamiento del Falcon 9 se reagendó para el 1 de agosto.

Tripulación de la NASA a bordo de la misión Crew-11 ı Foto: Redes Sociales

EEI adelanta regreso de tripulantes de la NASA por problema médico

Este 8 de enero la EEI informó que la NASA regresó la misión Crew-11 de SpaceX a la Tierra antes de lo planeado debido a un problema médico de uno de los miembros de la tripulación.

De acuerdo con la EEI, la tripulación a bordo del SpaceX Dragón se preparaba para su regreso a la Tierra el 9 de enero, por lo que “las revisiones de trajes espaciales y la investigación farmacéutica, de presión arterial e inteligencia artificial completaron la jornada en la estación.”

Hasta el momento se ha informado que la ceremonia de cambio de mando está programada para el lunes 12 de enero a las 14:35 horas (hora del Este de Estados Unidos), por lo que se espera que la tripulación del Crew-11 llegue a la costa de California a las 03:40 horas del jueves 15 de enero.

Tripulación de la NASA a bordo de la misión Crew-11 ı Foto: Redes Sociales

Precisaron que, hasta el momento, el estado de salud del tripulante que reside y trabaja a bordo del laboratorio orbital es estable, pero debido a la privacidad médica, no se pueden compartir más detalles sobre el miembro de la tripulación Crew-11.

Por su parte, SpaceX informó este domingo que Falcon 9 lanzó la misión de viaje compartido Twilight a la órbita del anochecer y el amanecer a las 11:00 horas de este domingo.

Tripulación de la NASA a bordo de la misión Crew-11 ı Foto: Redes Sociales

La cobertura por parte de la NASA prevista para el aterrizaje de la misión Crew-11 es la siguiente:

Miércoles 14 de enero

  • 15:00 h – Comienza la cobertura del cierre de la escotilla
  • 15:30 h – Cierre de la escotilla
  • 16:45 h – Comienza la cobertura de desacoplamiento
  • 17:00 h – Desacoplamiento

Jueves 15 de enero

  • 2:15 am – Comienza la cobertura del regreso
  • 2:50 am – Quema de desorbitación
  • 3:40 am – Amerizaje
  • 5:45 am – Conferencia de prensa para el regreso a la Tierra
Tripulación de la NASA a bordo de la misión Crew-11 ı Foto: Redes Sociales

