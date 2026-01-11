Estación espacial internacional adelanta regreso de tripulantes de la NASA por problema médico

Recientemente se informó que la tripulación de la NASA que se encontraba en la misión Crew-11 de la Estación Espacial Internacional (EEI) regresarán antes de lo previsto debido a un problema médico.

El 1 de agosto del 2025 la nave espacial Dragon de SpaceX despegó para dirigirse a la EEI con la tripulación de la misión Crew-11 a bordo, en las que se encuentran Mike Fincke, Zena Cardman, Kimiya Yui y Oleg Platonov a bordo.

El lanzamiento de la misión había sido cancelado el 31 de julio debido a una capa de nubes que se encontraban en Cabo Cañaeral, Florida, por lo que este lanzamiento del Falcon 9 se reagendó para el 1 de agosto.

Tripulación de la NASA a bordo de la misión Crew-11 ı Foto: Redes Sociales

EEI adelanta regreso de tripulantes de la NASA por problema médico

Este 8 de enero la EEI informó que la NASA regresó la misión Crew-11 de SpaceX a la Tierra antes de lo planeado debido a un problema médico de uno de los miembros de la tripulación.

Welcome to the @Space_Station, Crew-11!



Dragon's hatch opened at 3:46am ET (0746 UTC) as the new arrivals joined the crew aboard the orbital laboratory. pic.twitter.com/R5DdxuUBnE — NASA (@NASA) August 2, 2025

De acuerdo con la EEI, la tripulación a bordo del SpaceX Dragón se preparaba para su regreso a la Tierra el 9 de enero, por lo que “las revisiones de trajes espaciales y la investigación farmacéutica, de presión arterial e inteligencia artificial completaron la jornada en la estación.”

Hasta el momento se ha informado que la ceremonia de cambio de mando está programada para el lunes 12 de enero a las 14:35 horas (hora del Este de Estados Unidos), por lo que se espera que la tripulación del Crew-11 llegue a la costa de California a las 03:40 horas del jueves 15 de enero.

Tripulación de la NASA a bordo de la misión Crew-11 ı Foto: Redes Sociales

Precisaron que, hasta el momento, el estado de salud del tripulante que reside y trabaja a bordo del laboratorio orbital es estable, pero debido a la privacidad médica, no se pueden compartir más detalles sobre el miembro de la tripulación Crew-11.

Por su parte, SpaceX informó este domingo que Falcon 9 lanzó la misión de viaje compartido Twilight a la órbita del anochecer y el amanecer a las 11:00 horas de este domingo.

Tripulación de la NASA a bordo de la misión Crew-11 ı Foto: Redes Sociales

La cobertura por parte de la NASA prevista para el aterrizaje de la misión Crew-11 es la siguiente:

Miércoles 14 de enero

15:00 h – Comienza la cobertura del cierre de la escotilla

15:30 h – Cierre de la escotilla

16:45 h – Comienza la cobertura de desacoplamiento

17:00 h – Desacoplamiento

Jueves 15 de enero

2:15 am – Comienza la cobertura del regreso

2:50 am – Quema de desorbitación

3:40 am – Amerizaje

5:45 am – Conferencia de prensa para el regreso a la Tierra

Tripulación de la NASA a bordo de la misión Crew-11 ı Foto: Redes Sociales

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.