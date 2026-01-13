¿Dónde comprar y cuál es el precio de la Barbie autista?

En la actualidad, la inclusión en los juguetes se ha vuelto una prioridad en Mattel y por ello, ya podemos encontrar muñecas Barbie que tiene todo tipo de características físicas que permite a las niñas verse reflejadas desde su diversidad.

Tras lanzar diferentes muñecas Barbie como la que está en silla de ruedas, la que tiene síndrome de Down y una ciega, ahora Mattel apuesta nuevamente por la inclusión con una Barbie autista.

Así luce la Barbie autista

Para conseguir una representación auténtica, la marca trabajó por 18 meses con la Autistic Self Advocacy Network (ASAN) para desarrollar a la muñeca de la manera adecuada.

La misma tiene tez morena, articulaciones en codos y muñecas, además de una mirada ligeramente distraída. Su vestimenta es un vestido línea A holgado con líneas verticales y destacan sus zapatos planos para favorecer estabilidad y movimiento.

Sus accesorios son clave. Lleva audífonos rosas con cancelación de ruido, una tableta con aplicaciones de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA/ACC) basada en símbolos y un fidget spinner rosa funcional.

¿Dónde comprar y precio de la Barbie Autista?

Actualmente, esta Barbie solo se encuentra disponible en la tienda en línea de Mattel en Estados Unidos. Sin embargo, se espera que la Barbie con Autismo llegue a territorio mexicano próximamente y su precio oscilaría entre los 250 y 300 pesos mexicanos. Se podrá comprar en tiendas departamentales y a través de plataformas de comercio electrónico.

“Barbie siempre ha buscado reflejar el mundo que los niños ven y las posibilidades que imaginan, y estamos orgullosos de presentar nuestra primera Barbie con autismo como parte de este trabajo continuo”, señaló Jamie Cygielman, vicepresidenta global de Muñecas en Mattel.

Por su parte, Colin Killick, director ejecutivo de ASAN, dijo que “como miembros orgullosos de la comunidad autista, el equipo de ASAN estuvo encantado de ayudar a crear la primera muñeca Barbie con autismo”.

“Es fundamental que las personas jóvenes con autismo puedan verse reflejadas de forma auténtica y positiva, y eso es exactamente lo que representa esta muñeca”, agregó.