¿El jamón es cancerigeno? Esto dice la OMS

Recientemente se ha traído de nuevo el tema sobre si el jamón es cancerígeno o no, pero esta noticia no es nueva, pues esta información había sido señalada por la OMS desde octubre del 2015.

El 26 de octubre del 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó información sobre el consumo de las carnes procesadas, en las que se incluyen el jamón, tocino, salchichas, y carnes en conserva o lata.

De acuerdo con la OMS, el consumo de cualquiera de estos productos, al igual que la carne roja, podrían estar asociados como una causa probable de cáncer de colon, así como cáncer de páncreas y de próstata.

El consumo de carnes procesadas podría producir cáncer ı Foto: Especial

¿El jamón es cancerigeno?

La OMS precisó que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) realizó un estudio en el que clasificó a las carnes procesadas y la carne roja en el grupo 1 y 2 A, lo que señala que el riesgo de cáncer por consumo de estos productos es pequeño.

Sin embargo, precisa que en cuanta más cantidad de estos productos se consuma, el riesgo de contraer cáncer por su consumo es mayor, por lo que incluso este riesgo fue comparado con la magnitud de riesgo que tiene un fumador pasivo con el cáncer de pulmón.

El doctor Kurt Straif, Jefe del Programa de Monografías de esa agencia de la OMS apuntó que el señalar a la carne roja y las carnes procesadas como un riesgo para la salud importante se debe a que muchas personas lo consumen.

Por otra parte, el doctor Christopher Wild indicó que estos hallazgos “apoyan aún más las recomendaciones actuales acerca de limitar el consumo de carne, teniendo en cuenta que a su vez, la carne roja tiene un valor nutricional, por lo que sugirió a los gobiernos realizar evaluaciones y brindar las mejores recomendaciones dietéticas posibles.”

De acuerdo con la IARC esta evaluación está basada en estudios epidemiológicos en los que se sugería que un pequeño aumento en riesgos de varios tipos de cáncer podrían estar asociados al alto consumo de carnes rojas y carnes procesadas.

Pese a que la clasificación de las carnes procesadas se encuentran en las mismas categorías que las causas de cáncer como el tabaco, esto no quiere decir que son igualmente peligrosos, de acuerdo con la IARC.

La IARC también señaló que, de acuerdo con las estimaciones del Proyecto sobre la Carga Global de Enfermedad, al menos unas 34 mil muertes por cáncer anual a nivel mundial pueden ser atribuibles a una dieta en la que se incluye un basto consumo de carnes procesadas.

