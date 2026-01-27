¿Cuál es la historia detrás del VIDEO del pingüino que camina hacia las montañas?

En redes sociales se ha hecho viral un video en el que se puede observar a un pingüino alejándose de su colonia para dirigirse a las montañas que se encontraban alejadas de todos.

En los últimos días muchas personas han retomado el video en el que se puede observar a un pingüino alejándose del grupo con el que se encontraba, y han colocado frases y discursos motivacionales.

Muchos usuarios de redes sociales han utilizado al pingüino como una metáfora para hacer referencia a las posibles dificultades que pueden enfrentar las personas al no sentirse parte de la multitud.

Incluso se han generado diversos videos e imágenes con Inteligencia Artificial, en los que se coloca el audio del video original del pingüino que camina hacia las montañas que se encuentran a unos 70 kilómetros de distancia.

Video viral del pingüino caminando hacia las montañas ı Foto: Captura de pantalla

A esta tendencia también se sumó la Casa Blanca de Estados Unidos, pues publicaron en sus redes sociales una imagen en la que se puede observar al pingüino caminando junto al presidente estadounidense, Donald Trump.

En dicha imagen no solo está el presidente estadounidense junto al pingüino, sino que este espécimen tiene la bandera de Estados Unidos en una de sus aletas, y al fondo se puede observar la bandera de Groenlandia.

Pingüino con Donald Trump ı Foto: X: @WhiteHouse

Historia detrás del video del pingüino que camina hacia las montañas

El video del pingüino que camina solo hacia las montañas que se encuentran alejadas de su colonia es un fragmento de un documental que fue filmado en 2006 y publicado en 2007.

“Encounters at the End of the World” (Encuentros en el fin del mundo) es un documental filmado en la Antártida, y dirigido por Werner Herzog, que fue nominado al Mejor Largometraje Documental en la En la 81ª edición de los Premios Oscar.

Actualmente este documental estadounidense en el que se narra el estilo de vida que existe en la Antártida y entrevista a varias personas del lugar puede ser visto en YouTube y en MUBI.

Pingüinos del documental Encounters at the End of the World ı Foto: Captura de pantalla

Durante este documental entrevistan al Ecologista Marino David Ainley, quien en 2006 ya contaba con 20 años de observación del comportamiento que tenían los pingüinos en su hábitat natural.

David Ainley explica que los pingüinos pueden desorientarse, lo que provoca que en ocasiones se dirijan a lugares contrarios a los que se dirigen sus colonias, y también señaló que si se intentara regresar al pingüino con su grupo, este volvería a alejarse y retomaría su camino hacia las montañas.

David Ainley ı Foto: Captura de pantalla

El pingüino que ahora es llamado “Pingüino Nihilista” pertenece a la especie Adelia, que se encuentra en las Islas Orcadas del Sur, Sandwich del Sur y la Antártida; y que además actualmente se encuentra con amenazas por el cambio climático y la pesca.

El pingüino Adelia es la especie más pequeña y más extendida de la Antártida, pueden sumergirse hasta 180 metros, y pese a que pueden tener una actitud agresiva contra sus depredadores, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), su población ha disminuido en un 65 por ciento en los últimos 25 años debido al cambio climático.

