No vendo cigarros sueltos: ¿Cuál es la historia real del meme viral?

Esta es la historia detrás del meme "No vendo cigarros sueltos"

Durante los últimos días los usuarios de la red social TikTok han llenado el apartado de inicio con videos en los que se puede esuchar un audio viral que comienza con la frase “no venda cigarros sueltos.”

El audio “no vendo cigarros sueltos” se ha hecho viral en los últimos días, e incluso los usuarios han comenzado a realizar videos traduciendo el audio completo en otros idiomas como el francés, japonés, coreano e inglés.

Este audio viral no sólo ha sido recreado a modo de parodia, sino que también se ha adaptado a diferentes situaciones cotidianas como la escuela, con médicos, cafeterías y tiendas de productos a granel.

¿Cuál es la historia real del meme “No vendo cigarros sueltos”?

Este audio viral es un clip extraído de un video podcast llamado “La Corporrisa”, que es conducido por Hugo Blanquet y Ricardo O’Farril, y durante su episodio número 20 de la sección ANIMUS tuvieron de invitado a Fernando de Crei.

Durante la entrevista Fernando relata una historia sobre un día en el que; después de que salió bajo fianza de la cárcel por un mal entendido con un taxita recayó en las drogas, y luego de salir de una fiesta acude a una tienda.

“Tenía un peso cincuenta en la bolsa, veo en el mostrador una cajetilla de cigarros delicados abierta, y le digo:

-¿Me vendes un cigarro suelto?

-No vendo cigarros sueltos

-Bueno no vendes pero véndeme uno

-No vendo cigarros sueltos

-Ah, dame cinco cajetillas de Raleigh

Los pone en el mostrador, las meto a la bolsa y le digo ‘de huevos no te pago’, me salgo, me agarra la patrulla; y una de las cosas más fuertes de mi vida wey. Me desperté un mes después yendo al juzgado y me dijeron ‘está usted sentenciado a dos años y medio de prisión sin derecho a fianza por el robo de cinco cajetillas de cigarros’.”

Terminando de relatar el testimonio que se hizo viral en TikTok, Fernando comparte que cuando le faltaban dos meses para terminar la primer sentencia que tenía en la cárcel incluso consideró suicidarse.

Fernando Crei ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es Fernando Crei?

Fernando de Crei es un psicólogo especialista en adicciones que compartió en sus redes sociales un video en el que cuenta qué es lo que hay detrás del audio viral que cuenta con millones de reproducciones.

Fernando de Crei cuenta con una fundación que ayuda a las personas con problemas de adicciones de manera gratuita, con la finalidad de acopañar a las personas que están tratando de salir de las adicciones.

“Que mi vida, que todo lo que pasé; viví en la calle, viví en la cárcel, tuve 45 internamientos, sirva para algo, sirva para que aguien hoy, cuando menos uno que escuche este video tenga la oportunidad de recuperarse como yo la tuve” comparte Fernando en su video.

