‘Por infiel’: hombre aparece atado a un árbol en colonia de Tijuana

Un insólito acto de presunta venganza personal causó revuelo en redes sociales luego de que vecinos de la colonia Delicias 1, al oriente de Tijuana, Baja California, localizaran a un hombre amarrado a un árbol con una cartulina colgada en el pecho que decía “Por infiel”.

El hecho se difundió rápidamente en plataformas como Facebook e Instagram, donde comenzaron a circular videos y fotografías que muestran al individuo semidesnudo, con las manos y el torso sujetos al tronco mediante varias vueltas de lo que parece ser cinta adhesiva.

Las imágenes generaron miles de reacciones y comentarios, entre sorpresa, indignación y burlas.

De acuerdo con reportes ciudadanos y publicaciones de medios locales, tras el hallazgo se registró una movilización de elementos de la policía municipal, quienes acudieron al sitio para poder ayudar al hombre.

🇲🇽 #Tijuana: "Por infiel"

Un hombre fue localizado amarrado a un árbol con un mensaje en una cartulina que decía "Por infiel". Los hechos de dieron ayer martes 3 de febrero de 2026 en la colonia Delicias 1. pic.twitter.com/2xO5B39uVI — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) February 4, 2026

Aunque hasta ahora no se ha revelado la identidad del hombre ni se ha informado sobre personas detenidas, el mensaje en la cartulina apunta a un conflicto de carácter sentimental relacionado con una presunta infidelidad.

Este tipo de actos de justicia por propia mano no son nuevos pues en ocasiones anteriores se han documentado castigos públicos ligados a conflictos personales. Sin embargo, cada episodio vuelve a encender el debate sobre los límites entre la humillación social, la violencia y los posibles delitos que pueden derivarse de estas acciones.

En los comentarios del video, se muestra como los internautas se debaten en dos bandos distintos, entre quienes apoyan la ‘venganza’ y quienes la llaman una exageración, o algo que se debería tratar de forma más privada.

